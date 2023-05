Storia contemporanea Giornata di studi alla biblioteca Bobbato

Una giornata dedicata agli studi di storia contemporanea: alla Biblioteca e Archivio Storico Bobbato arriva Quartier Latin. Oggi la rivista online Quartier terrà una giornata, dalle 9 alle 16, nella quale si alterneranno interventi di laureati e dottorandi in dialogo con docenti, archivisti e storici dell’Istituto di Storia contemporanea di Pesaro. Il tema della giornata parte dal concetto di "opposizione", con l’obiettivo di uscire dall’idea di una storiografia scolastica: "Abbiamo fondato la nostra rivista a Parigi, con altri studenti – spiega Valentina Basili – co-fondatrice di Quartier Latin –. Avremo ospiti da tutta Italia pronti a spiegare che la storia non è solo quella che si studia tra i banchi, ma anche quella che viviamo ora, attraverso tutti i cambiamenti sociali e relazionali". La giornata sarà trasmessa in diretta su Instagram: "quartierlatin_revue". L’ingresso è libero.