Storia della ceramica di Pesaro. Alessandro Bettini ha “sfornato“ un caposaldo sulla maiolica

Pesa 2,7 chili, ha visto la luce dopo una gestazione di quattro anni, gode di ottima salute così come il padre Alessandro Bettini, in questo caso, per merito, il professor Alessandro Bettini, dalla cui testa è uscito intero come Minerva in armi e cimiero da quella del padre Giove: 455 pagine con oltre 200 fotografie a colori di ceramiche pesaresi, in parte inedite, conservate presso collezioni private e musei internazionali. E’ il volume Storia della ceramica di Pesaro dai Malatesti agli Sforza (1350 – 1513), edito da Il Lavoro Editoriale di Ancona. Leggiamo le parole di Bettini, senza enfasi "collezionista ed esperto di storia della ceramica" come si autodefinisce: "Il libro ricostruisce la storia della ceramica pesarese e dei ceramisti che operarono al tempo dei Malatesti e degli Sforza e si basa e si sviluppa su due direttrici: l’esame delle migliaia di frammenti ceramici ritrovati durante gli scavi nel centro storico di Pesaro conservati presso i Musei civici di Pesaro, nella collezione Berardi, in collezioni private e i documenti notarili conservati nell’Archivio di Stato di Pesaro, nell’Archivio di Stato di Rimini e alla Biblioteca Oliveriana di Pesaro… La prima parte del libro riporta pagine di vita quotidiana tratte dai documenti studiati e cita avvenimenti particolarmente tragici o curiosi; momenti della storia minuta di Pesaro che si intersecano con la vita dei ceramisti o i soprannomi o modi di vita".

Che per vastità e accuratezza delle ricerche, testimoniate anche dalla mole, il volume si ponga come "pietra di paragone" con cui d’ora in avanti dovranno confrontarsi appassionati e studiosi di ceramiche pesaresi di quel paio di fondamentali secoli, l’autore non lo dice esplicitamente, ma il dato si evince da quanto afferma e cioè che "il libro riporta il testo anche in inglese per essere distribuito in tutto il mondo avendo valenza storica unica per delineare la produzione ceramica pesarese in periodo medievale e rinascimentale".

Un modo asettico ma perentorio per avvertire studiosi e appassionati: attenzione, se vi mettete sulla strada della storia della ceramica pesarese questa è la strettoia obbligata attraverso la quale dovrete passare e dalla quale non potrete prescindere, tanto è vero che, per facilitarvi il compito, ve l’abbiamo tradotta anche in inglese così non avrete giustificazioni o scuse. Come si conviene ai ricercatori di razza, anche Bettini vanta il suo periodo "pionieristico" che lo portò a crearsi una vastissima collezione di frammenti "raccolti in oltre cinquant’anni di pazienti ricerche nelle discariche di terra provenienti da lavori edili nel centro di Pesaro", tutto materiale che giace nei depositi della Soprintendenza di Ancona. Adesso, non contento di aver piazzato con questa sua opera una pietra miliare ai bordi della strada, esprime voti che quei frammenti possano trovar casa nel Museo Internazionale della Ceramica di Faenza per essere messi a confronto con quelli faentini al fine di definire somiglianze e differenze della produzione "dei due centri ceramici del Rinascimento: Pesaro e Faenza". I collezionisti di ceramiche sono come gli imprenditori tessili: partono raccogliendo stracci e finiscono firmando Armani. Comunque vada ci vorranno anni, dunque gli appassionati avranno tutto il tempo di godersi la Storia della ceramica pesarese la quale, a sigillo di qualità, vanta i patrocini di Comune di Pesaro e Pesaro2024 Capitale della Cultura, Provincia di Pesaro e Urbino e Società pesarese di studi storici, e il contributo di Fondazione Pescheria, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, RivieraBanca e Fondazione CariFano.