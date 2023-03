Storia della famiglia Orazi Così rivive la marineria

La Liscia da Ori (via Puccini, 2) è il ristorante protagonista del quarto appuntamento della "Fano Gastronomica-dieci Tappe a Miglio Zero", prima fase del progetto promosso da Comune di Fano, assessorato al Turismo, che unisce i ristoranti della città di Fano nel nome della tradizione, in un’ottica sostenibile di filiera corta e a miglio zero.

La Famiglia Orazi con la cuoca Francesca Paradisi e Luca (Ori) per la serata dedicata, di giovedì 30 marzo alle ore 20, hanno scelto un menù semplice con pesci rigorosamente locali, provenienti dall’attività di pesca fanese. Si comincia con ali di razza con crema di peperoni (come da tradizione fanese) e canocchie prezzemolate. Si prosegue con un grande classico: il brodetto. E poi passatelli fatti in casa nel sugo del brodetto come primo piatto. Per finire: tiramisù alla moretta caffè o moretta fanese. Prezzo: 54 euro (bevande incluse). Info e prenotazioni: 0721 809 781.

La Liscia da Ori, lungo il porto-canale in prossimità della Darsena Borghese, è un luogo accogliente e famigliare dove gustare i piatti tipici della tradizione fanese. "I piatti che abbiamo scelto – dichiara Gabriele Orazi – sono ricette che proponiamo da anni. La razza, per esempio, è un piatto che preparava mio suocero pescatore, rispecchia in pieno la tradizione fanese, come le canocchie e il brodetto, un piatto di cui andiamo fieri e che ha ricevuto diversi premi. La Liscia offre un pesce di qualità selezionato nelle pescherie fanesi per assicurare ogni giorno prodotti freschi dell’Adriatico. Questo menù ci rappresenta e vorremmo promuoverlo in questa occasione per un progetto che riteniamo molto positivo grazie al Comune di Fano".

Il progetto durerà fino al 18 maggio, in tutto dieci serate per scoprire la Fano marinara, attraverso i sapori genuini del pescato locale, garantito da un disciplinare, abbinati ai vini che saranno presentati dal sommelier Otello Renzi.

d.e.