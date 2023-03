Storia della Gioconda, film e musica dal vivo

Torna con un appuntamento inconsueto nelle sale urbinati il film “Ritratto di Donna in un Paesaggio“, la pellicola ispirata agli studi sulla Gioconda girata nel territorio con troupe e attori tutti locali che ha già ottenuto successi in numerosi festival italiani ed esteri e aveva debuttato in sala lo scorso autunno.

Domani alle 21 al cinema Nuova Luce in via Veterani si terrà infatti un “Concerto al Cinema“, ovvero la visione di tutte le scene del film con musica, con la particolarità di poter ascoltare la colonna sonora eseguita dal vivo da Devon Miles Ebah (anche autore delle musiche), Massimo Eusebio, Jabel Kanuteh, G.G.G. Tartaglia e Andrea Laquidara, che è anche regista del film.

L’appuntamento (il biglietto è acquistabile sul posto) è stato ideato nell’ottica di offrire un evento nuovo che unisse cinema e musica e permettesse al pubblico di interagire coi creatori che racconteranno la genesi di una colonna sonora. "Sono orgoglioso – dice Marco Lazzari, titolare del cinema – di offrire uno spettacolo che sperimenta l’arte a 360 gradi, come cerco di fare sempre nella mia sala, dove accolgo rassegne, concerti, incontri". Il musicista pesarese di origine nigeriana Devon Miles racconterà assieme a Laquidara, coautore con lui, il dietro le quinte di una composizione: "Scrivere per il cinema è un sogno che si è avverato e ha arricchito la mia carriera. Racconteremo, suoneremo, risponderemo alle domande e porteremo i presenti letteralmente dentro il film e tra le sue sonorità etniche. Proprio pochi giorni fa tra l’altro è arrivata la notizia della vittoria di “Ritratto di Donna“ ai Barcellona Indie Awards per le musiche".

gio. vol.