"Storia delle donne in Italia dal 1848 a oggi". Lidia Pupilli presenta il libro di Marco Severini

Organizzato dalla Società pesarese di studi storici, oggi – alle ore 17,30 nella sala convegni della sede di Confindustria (palazzo Ciacchi, via Cattaneo, 34) – è in programma l’incontro con Lidia Pupilli la quale presenta l’ultimo lavoro di Marco Severini dal titolo "Le fratture della memoria. Storia delle donne in Italia dal 1848 a oggi" (Marsilio, 2023), un libro, spiega una nota, "che racconta quanto difficile sia stato il percorso femminile negli ultimi 175 anni, nonostante certi enunciati dello Statuto albertino e della Costituzione repubblicana". L’invito è aperto a tutti e l’ingresso è naturalmente libero.