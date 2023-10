Storia dell'esodo giuliano-dalmata a Pesaro: l'opera di padre Damiani

“Dall’Istria a Pesaro. L’esodo, l’Opera Padre Damiani e il comitato per la Venezia Giulia e Zara di Pesaro“, di Pierluigi Cuccitto, è il titolo del libro che si presenterà mercoledì 18 alle ore 17 nella sala del Consiglio comunale di Pesaro.

Si tratta di uno studio, sostenuto da una borsa di ricerca promossa dalla presidenza del Consiglio comunale, pubblicato nella collana “Asterischi“ della Società pesarese di studi storici; saranno dunque presenti Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale, Pierluigi Cuccitto, autore del libro, e il presidente della Società di studi storici. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

L’esodo dei giuliano-dalmati, alla fine del secondo conflitto mondiale, è stato una delle grandi tragedie nazionali, resa ancora più aspra dalla contrapposizione politica. Circa trecentomila persone di lingua italiana finirono per abbandonare città e terre in cui vivevano da tempi umanamente immemorabili. Città come Pola, Parenzo, Pinguente, Zara, ecc., videro calare rapidamente la presenza di italiani, che in ondate successive mossero verso la Penisola. E qui si aprì un’altra pagina del dramma: mentre l’Italia si avviava alla democrazia dopo il Ventennio e la contrapposizione politica infuocava gli animi, sugli esuli giuliano-dalmati si riversò l’avversione di una parte politica, quasi a imputar loro la fuga da terre ora socialiste, e dunque – si supponeva – felici.

Ottant’anni dopo guardiamo con "sine ira et studio" a quelle discordie ma anche con grande deferenza alle sofferenze che gli esuli patirono, prima nelle terre natìe, poi nella patria che non sempre li accolse con il dovuto rispetto: anche per questo nel 2004 è stata istituita la giornata del Ricordo. Erano del resto tempi difficilissimi per la Nazione, devastata dal passaggio del fronte dalla Sicilia alla Valpadana, e che si accingeva alla Ricostruzione. In quel contesto a Pesaro un sacerdote, Pietro Calvino Damiani, si intestardì in un’impresa che parve folle, ma che alla fine riuscì. Il Villaggio del fanciullo, nato in viale Trieste, ospitò per anni migliaia di bambini e ragazzi provenienti dalla Venezia Giulia e dalle terre perdute, ospitandoli e avviandoli all’istruzione.

Il lavoro di Pierluigi Cuccitto studia dunque un complesso di fatti, scorre dalla grande storia al dramma di singole famiglie, esamina la cosiddetta Questione adriatica (che tanto inasprì i rapporti fra italiani e serbo-croati), la politica del Ventennio, le foibe, l’esodo, le fughe, le questioni confinarie fino al trattato di Osimo del 1975 che, pur fra contestazioni, chiuse definitivamente il contenzioso. Nei tempi difficili in cui viviamo, fornisce utili spunti di riflessione.