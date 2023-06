Storia dell’Opera nell’interregno rossiniano

Da oggi, fino a domenica, Pesaro accoglie il convegno internazionale “Una generazione perduta?“ che indaga la storia dell’Opera italiana tra il 1790 e il 1815. A promuovere le tre giornate di studio, di altissimo livello, non poteva che essere la Fondazione Rossini. "Duecento anni dopo – osserva la direttrice Catia Amati – abbiamo rilanciato il tema, dedicando un confronto internazionale su un periodo, per molti versi, ancora oscuro tra Sette e Ottocento. Sono gli anni tra la Rivoluzione francese e Waterloo: venticinque anni di guerra in tutta Europa – osserva Amati –. Gli uomini videro la loro esistenza stravolta dalla Storia e tra di loro molti musicisti che sono oggi ignorati. Ma proprio in quegli anni sarebbe nata la coscienza risorgimentale italiana e, per ciò che concerne l’opera, un repertorio che da Rossini a Puccini inonda ancora i palcoscenici di oggi". Il convegno è organizzato dalla Fondazione Rossini, col sostegno dei suoi partner pubblici e privati, sotto l’egida di CROI (Centri di Ricerca sull’Opera Italiana); nella fattispecie con la partecipazione della Fondazione Bellini-Centro Studi Belliniani di Catania e del Centro studi donizettiani della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo. Il convegno si terrà nella rinnovata Sala della Repubblica del teatro Rossini. Un comitato scientifico ha invitato diciotto studiosi: da Oxford a Lipsia a Roma a Yale a Friburgo a Toronto – e, naturalmente, Pesaro. Studiosi e appassionati possono registrarsi per assistere al convegno che si terrà in Fondazione Rossini: l’iscrizione è gratis per gli studenti e i dottorandi.

La Fondazione ha previsto di pubblicare gli atti, sulla scia dei volumi che hanno fatto seguito ai convegni rossiniani del 1992 (Gioachino Rossini. Il testo e la scena) e del 2017 (Gioachino Rossini. La musica e il mondo) e che sono ormai imprescindibili strumenti del panorama musicologico. Il Comitato scientifico del convegno è composto da Daniele Carnini (Fondazione Rossini), Fabrizio Della Seta (Università di Pavia-Cremona) Paolo Fabbri (Università di Ferrara), Ilaria Narici (Fondazione Rossini) Emanuele Senici (Università di Roma La Sapienza). Tra i relatori Barbara Babić (Universität Leipzig), Marco Beghelli (Università di Bologna), Michael Broers (University of Oxford), Andrea Chegai (Università di Roma La Sapienza), Maria Rosa De Luca (Università di Catania). Eleonora Di Cintio (Università di Roma La Sapienza) Katherine Hambridge (University of Durham), Ellen Lockhart (University of Toronto) Andrea Malnati (Fondazione Rossini), Candida Mantica (Università di Pavia-Cremona) Lorenzo Mattei (Università di Bari), Alessandra Palidda (Oxford Brookes University) Jessica Peritz (Yale University), Paolo Russo (Università di Parma) Susan Rutherford (University of Cambridge), Emilio Sala (Università di Milano) Alice Tavilla (Università di Pavia-Cremona), Luca Zoppelli (Université de Fribourg).