Storia di Castori, mister vincente: "Nella vita bisogna dare tutto"

Nella numerosa platea di ospiti nella Fabbrica della Birra Collesi nessuno poteva dire di non conoscere fino ai particolari la vicenda umana e sportiva di Fabrizio Castori. Così che è scivolato via (foto a fianco) un percorso sportivo ed umano fantastico. Tutta la passione e i segreti di un allenatore che ha l’invidiabile primato di dieci promozioni di cui due dalla Serie B alla A, in 43 anni di carriera con oltre 1.350 panchine di cui 534 nei cadetti con il primato tra i tecnici in attività e il terzo posto dietro Eugenio Fascetti e Guido Mazzetti. Il tecnico si è raccontato alla Tenute Collesi dove ha presentato il libro "Fabrizio Castori. La storia di mister promozioni", edito da Minerva, scritto dal giornalista Massimo Boccucci e dal sociologo Simone Paolo Ricci, genero dell’allenatore. A promuovere l’iniziativa Amedeo Pisciolini, cronista sportivo dell’entroterra. Iniziativa che ha avuto il patrocinio del Comune di Apecchio, di Qn Il Resto del Carlino e la collaborazione della Pro Loco. Dopo il saluto del ‘patron’ delle Tenute Collesi Giuseppe Collesi, del sindaco di Apecchio Vittorio Nicolucci e del collaboratore Figc Maurizio Paruccini, si sono succeduti i vari interventi. "Nella vita come sul campo serve il senso di responsabilità – ha raccontato Castori – che è poi quello che mi sono assunto quando ho sposato Paola appena ventenne e tornando dal servizio militare ero già papà. Nel giro di poco abbiamo avuto tre figli, facevo il ragioniere e non mi passava per la testa di allenare. Il Belforte in Seconda Categoria mi ha convinto e il primo impatto è stato una sconfitta per 5-0 a cui è seguita una cavalcata straordinaria di sei vittorie in sette gare che ci ha portato alla salvezza. Ce ne sono stati di capolavori, come a Cerreto quando nessuno ci dava capaci di poter salire in Serie D, poi le due imprese a Carpi e Salerno con la promozione in A. Ho sempre dato tutto me stesso, ho sempre portato i miei valori e ai giocatori insegno il sacrificio, l’impegno e la voglia di vincere". Castori è stato salutato con entusiasmo dai presenti, tra i quali diversi tecnici, come Gianni Antonini, che hanno ricordato il personale rapporto con lui. Da Lamberto Boranga ad Adriano Banelli è stato un tributo tra emozioni e vissuto calcistico che hanno dato a Castori la possibilità di mostrarsi in tutta la schiettezza. Presenti anche l’ex Ascoli Mario Vivani, l’ex Cagliari Gabriele Ceccolini , l’ex Fano Mochi e tanti altri, compreso il presidente della Vis Pesaro Mauro Bosco. L’esperienza al Carpi con Cristiano Giuntoli, oggi alla Juve, e Giuseppe Pompilio rimasto al Napoli dopo lo scudetto, ha fatto riemergere pagine di vita e di sport, con il contributo di Vincenzo Pompilio, fratello del già collaboratore di Castori. Nel rivivere i momenti migliori non è mancato il gran finale con i pensieri e la firma sui libri da parte di Castori. Che ha confermato un concetto già espresso: "Nel calcio non esiste la meritocrazia". E ancora: "Tutto quello che ho ottenuto – ribadisce il mister – l’ho conquistato con impegno, passione e responsabilità".

Luigi Luminati