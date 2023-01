Storia di Claudio, all’inferno e ritorno "Così ho vinto la schiavitù dell’alcol"

di Sandro Franceschetti Dal baratro dell’alcolismo, che ti annebbia la mente e ti fa perdere la fiducia da parte di chi ami e ti ama, ad una nuova vita da sobrio, fino ad aiutare chi è sprofondato nello stesso abisso e vuole uscirne e ad incontrare i giovani delle scuole superiori per metterli in guardia da comportamenti sbagliati che potrebbero condurli verso una malattia subdola e terribilmente pericolosa. "Perché l’alcolismo è una malattia", ripete Claudio Bacchiocchi, 61enne, di Mondavio, operaio metalmeccanico ora in pensione, protagonista di questa storia di speranza, densa di aspetti che fanno riflettere, il quale ha deciso di raccontarsi, di mettere a nudo vecchie fragilità e la bellezza di una ritrovata esistenza libera dalla schiavitù dall’alcol. Claudio, partiamo dall’inizio. Come sono cominciati i problemi? "Io ho sempre bevuto un po’ a tavola e fatto qualche aperitivo con gli amici, come tante altre persone. Poi, verso i 45 anni, ho cominciato a cercare frequentazioni per bere un bicchiere di più. Uscivo dal lavoro e anziché andarmene a casa mi ritrovavo con chi sapevo che poteva condividere il desiderio di farsi un goccio e, in breve tempo, mi sono ritrovato a farmi anche 5, 6 bicchieri di vino prima di...