Storia da libro cuore a Pesaro: tutta la stazione si mobilita per la famiglia con bimba disabile

Pesaro, 3 settembre 2025 – “Quella ragazzina distesa sopra due grosse valigie davanti all’ascensore, faceva una pietà infinita. Aveva un tubo infilato nell’esofago, e due cannucce nel naso. Suscitava una commozione struggente”, dice Patrizia che assieme a Roberto Fani manda avanti l’edicola della stazione ferroviaria. A quel punto è scattata la catena della solidarietà nei confronti di una famiglia afgana che cercava di imbarcarsi su un treno alla volta di Milano. Padre, madre e tre figli uno dei quali steso sopra le valigie in un piccolo anfratto a poche metri dal salone d’entrata.

“Si notava che giravano a vuoto davanti la biglietteria. Avanti e indietro e non si capiva cosa facessero. Si vedeva che erano smarriti e soprattutto non chiedevano aiuto a nessuno. Anche perché non parlavano italiano e solamente l’uomo riusciva a dire qualche parola in inglese. Non si poteva comunicare, poi è arrivata una signora...”, racconta l’edicolante Roberto Fani.

Quella specie di madre Teresa di Calcutta, impietosita, inizia a mettere in moto la macchina della solidarietà: si avvicina alla donna e cerca di scambiare qualche parola in inglese. Più di un assistente sociale, quella signora, “perché i treni erano pieni e questa famiglia, per ovvie ragioni, voleva arrivare a Milano senza cambio di treno a Bologna”, racconta Anna della biglietteria. Erano ormai passate le 20 quando è iniziata la mobilitazione ed è partita la catena della solidarietà. La donna in missione per conto di Dio è una insegnante pesarese, Pamela, e era in stazione assieme alla figlia Alessia per chiedere informazioni.

“Io il cognome non lo dico perché ho fatto solamente quello che mi sentivo – dice – e non so come questa storia sia arrivata fino al Carlino. Comunque la mobilitazione è stata generale e tutti hanno dato un aiuto, chi in un modo e chi in un altro, per rendere meno pesante la nottata di questa famiglia. E’ stato bello vedere tanta partecipazione”.

Pamela è la figlia di un ex agente delle forze dell’ordine molto conosciuto in città: encomiabile. “Mio padre mi ha passato il senso della solidarietà e mio marito quello della discrezione”. E continua: “Quando abbiamo visto che che non potevano partire – racconta Pamela – ho chiamato mio marito che ha caricato in due viaggi la famiglia afgana, le valige e ha portato tutto e tutti all’hotel San Marco per passare la notte. Fra l’altro disponibilissimi e gentili alla reception. Poi intorno alle 21 io e mia figlia siamo andati a comprare qualcosa da mangiare perché erano tutti stremati. E questa mattina siamo andati a riprenderli intorno alle 5 e 45 all’hotel San Marco con due taxi per portarli di nuovo in stazione. Devo dire che tutti quelli che erano in stazione hanno fatto la loro parte, hanno fatto pagare poco o nulla, li abbiamo portati poi tutti a fare colazione nel bar della stazione. Da dove venivano? Da quello che abbiamo capito io e anche mia figlia arrivavano dall’Afghanistan ma avevano un passaporto greco. Sono transitati per la Grecia e quindi in traghetto sono arrivati in Ancona. Non potevano viaggiare in aereo, mi hanno raccontato, per le condizioni di salute e l’handicap della figlia. Perché fermi a Pesaro? Non si è capito questo”.

Poi Pamela continua: “Ho fatto quello che sentivo fosse il mio dovere: la ragazzina con gravi handicap se la passavano, tenendola in braccio, prima il padre e poi la madre, una donna di 29 anni che doveva guardare anche gli altri due figli. Stremati, sfiniti. Non era possibile stare lì a guardare queste persone in grave difficoltà e non fare nulla. E sono felice come pesarese perché è scattata la catena della solidarietà e tutti hanno fatto la loro parte, tutti si sono attivati, tutti si sono resi disponibili”.

Il finale di questa commovente storia è di ieri mattina: “Abbiamo fatto un biglietto con un treno diretto per Milano. Abbiamo avvisato il capotreno del convoglio delle condizioni di questa famiglia, per cui abbiamo agevolato la partenza ed il personale ha anche aiutato a caricare sul vagone le valige”, dice Anna della biglietteria.