Nuovo appuntamento domenica al Teatrino della Rocca Ubaldinesca con “Auditore Andar per fiabe“, la rassegna di Amat pensata per i più piccoli e le famiglie. Alle ore 17 Lucia Palozzi è in scena con “Storie con le gambe per orecchie in partenza“, uno spettacolo di Teatro Giovani Teatro Pirata.

C’è un filo che lega uomini e donne nati in luoghi lontanissimi a migliaia di anni di distanza. È un filo fatto di storie, che entrano nelle orecchie delle persone ed escono dalle loro bocche e, viaggiando sulle loro gambe, si scoprono ogni volta diverse e simili al tempo stesso, come i volti di un nonno e un nipote o come la pelle delle genti del mondo sotto i vestiti e dietro i pensieri. Una scatola di racconti che nel tempo si svuota e si riempie, cambia e cresce. Piccoli oggetti, storie nuove e antiche, che trovano una forma diversa, un nuovo modo di raccontarsi.

Lo spettacolo ricorda l’atmosfera dei racconti intorno al fuoco, creando per i piccoli spettatori un incontro intimo, dolce e divertente con il teatro.