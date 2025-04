Storie da copertina. Emozioni, racconti e la pioggia di applausi

Sono stati i protagonisti di storie straordinarie, che hanno coinvolto e conquistato la stima di tantissime persone. E visto l’entusiasmo ancora così forte, chissà quante altre ne scriveranno. Sono i candidati del "Cittadino dell’anno" 2024 che ieri mattina, al Museo Benelli, hanno raccontato attraverso le loro testimonianze che cosa hanno realizzato durante l’anno appena trascorso.

La vincitrice dell’ottava edizione, con oltre settemila voti, è Sofia Marchetti, 14 anni, ragazza con disabilità grave plurima accompagnata per il suo trionfo dai compagni di classe e dai tanti volontari dell’associazione che la seguono. "Sofia è una grande musa ispiratrice – dicono mamma Silvia e papà Massimiliano, visibilmente emozionati –. Noi crediamo che le difficoltà possano trasformarsi in nuove occasioni, per poter dare tanto anche agli altri. Non dobbiamo perdere mai la speranza e credere nei nostri sogni".

Al secondo gradino del podio la Gente di Riceci. A prendere la parola in rappresentanza di una comunità, sono Domenico Passeri e Gaetano Cecchini: "Tre anni fa abbiamo iniziato a combattere una battaglia ad armi impari – dicono – contro la prepotenza di chi voleva realizzare a Riceci una discarica. La nostra è stata una reazione naturale, ma oggi la gente di Riceci non è soltanto un piccolo agglomerato di cittadini, ma tutte le persone che ci hanno sostenuto in questa battaglia".

E poi Alessandro Bettini, commercialista, docente e politico di lungo corso, che alla domanda che cosa farebbe se fosse sindaco di Pesaro, risponde senza dubbi: "Riaprirei Rocca Costanza per renderla fruibile ai cittadini – dice –. Poi realizzerei un museo della città all’ex Tribunale, dove ripercorrere la nostra storia dai Piceni fino ad oggi. Sarebbe bellissimo, altro che Museo nazionale della motocicletta".

Sfiora il podio un’altra forza della natura, Manuel De March, ragazzo con la sindrome di Down, sportivo di talento ed artigiano: "I miei sport sono nuoto, bocce e atletica e sono forte in tutti e tre – dice con sicurezza –. A giocare a bocce mi ha insegnato Giannino Vagnini alla Combattente bocciofila di Fano. Non sono solo uno sportivo ma anche un artigiano: realizzo penne, in legno e resina, mi piace molto scrivere".

Al quinto posto del "Cittadino dell’anno", Cristian Della Chiara, direttore del Rof, festival reduce nell’ultima edizione dal travolgente successo di Ermione: "Ci eravamo dati un compito speciale per un anno così speciale come quello di Capitale della Cultura – dice – così abbiamo scelto un titolo così connesso con il nostro Dna".

Sesto posto per Nando Cecini, docente e storico: "Sono molto emozionato ad essere premiato per questa iniziativa del Resto del Carlino. Il mio primo articolo con questo giornale è datato 1967. Ringrazio tutti per avermi votato".