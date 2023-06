“Storie di donne“ Oggi concerto a scopo benefico

“Storie di donne“ è il titolo del concerto di beneficenza per l’alluvione in Emilia Romagna organizzato dal Circolo Amici della Lirica G. Rossini in collaborazione col Liceo musicale e coreutico “G. Marconi“ (Circolo Amici della Lirica, via Zanucchi 13, oggi ore 17). Si esibiranno il soprano Sveva Corbolotti ed il mezzosoprano Sharina Bryan interpretando diverse figure femminili del melodramma. Al pianoforte il Maestro Marco Giannotti.

L’ingresso è ad offerta libera. Info 0721 394129, 329 1420737.