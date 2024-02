Storie di libri: all’Oliveriana focus su Darwin

Nel novembre del 1859 viene pubblicata “L’origine della specie”, l’opera di Charles Darwin che diede origine di una vera e propria rivoluzione scientifica.

E oggi alle 17.30 la Sala dello Zodiaco della Biblioteca Oliveriana (via Mazza 97) accoglierà l’ultimo appuntamento del seminario “Storie di Libri”, organizzato dall’Università dell’Età Libera: Brunella Paolini, direttrice dell’Ente Olivieri, commenterà la storia editoriale dell’opera di Charles Darwin, analizzando con particolare attenzione la ricaduta sociale e le diverse opinioni che le rivoluzionarie teorie darwiniane hanno suscitato tra la comunità scientifica - e non solo- dalla loro prima diffusione, sul finire del XIX secolo, ad oggi. Ingresso libero fino esaurimento posti; per info telefonare allo 0721 33344 o inviare una mail a info@oliveriana.pu.it.