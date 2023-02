Storie di minatori al teatro Tiberini

SAN LORENZO

Il Tiberini di San Lorenzo in Campo ospiterà la prossima tappa dello spettacolo scritto e interpretato da Fabio Brunetti dal titolo ‘Radici, i fatti di Cabernardi’. L’appuntamento è per domenica alle 17,30 con prevendita dei biglietti all’Edicola Pezza’ e al ‘Quadrifoglio’. Un lavoro, questo di Brunetti, che ripercorre la storia di tanti minatori (in certi periodi oltre 1.400) che lavoravano nella miniera di zolfo rimasta in funzione dal 1870 al 1959 a Cabernardi di Sassoferrato, vicino al territorio di Pergola. Brunetti sarà sul palco con la cantante Elisa Goffi e il chitarrista Nicholas Micheli, per la regia di Glauco Faroni.