Storie di trasformazione. C’è anche Gemma Calabresi

In un mondo in continua trasformazione che cosa rimane? Noi esseri umani trasformiamo la realtà o ci lasciamo trasformare? Sarà un’occasione per ‘respirare’ e ascoltare storie di dialoghi tra persone davvero libere che pongono il proprio ‘limite’ come una risorsa. E dal titolo ‘Trasformare, dialoghi con chi ha trasformato se stesso e il mondo’ ecco la nuova iniziativa dell’Associazione Centro Culturale che da oggi a sabato approderà al Teatro Sperimentale di Pesaro. "Siamo partiti proprio dal fatto della ‘trasformazione’ come elemento fondamentale per capire come ci possiamo ‘trasformare’ per ricercare ciò che ci sta a cuore: il vero, il bello di questo mondo. In queste tre giornate vorremmo portare sul palco personaggi che nel loro lavoro abbiano questa sensibilità di mettere in evidenza un modo di porsi verso la realtà particolare e unico" afferma Paola Orlandi dell’Associazione Centro Culturale.

Il sipario si aprirà oggi alle 18 con il primo dialogo dell’iniziativa con ospite Andrea Boccanera, presidente Gulliver, Antonella Pulcinella, mamma di Luigi che continua a lottare per realizzare i sogni del figlio vittima di incidente stradale, Giorgia Righi, autrice del libro ‘Vivere volando’ e Filippo Tortu in videointervista a rappresentare la sfera sportiva e il filo rosso che legherà gli interventi di questa prima serata. "Venerdì invece spostiamo lo sguardo verso il tema della giustizia – sottolinea Orlandi –. Sempre alle 18 avremo come ospite Gemma Calabresi Milite, moglie del Commissario Calabresi e il Cappellano del Carcere Beccaria di Milano Claudio Burgio con la giustizia che non punisce ma dà la possibilità di ricominciare".

L’ultimo giorno sarà sabato alle 18 quando a salire sul palco saranno il giornalista e scrittore spagnolo Fernando De Haro con il suo taglio interpretativo che tende a portare in rilievo il cuore della notizia per ricercare l’uomo, mettendosi in gioco in prima persona. Invece, in videocollegamento, ci sarà il poeta scrittore Daniele Mencarelli che tratterà un viaggio tra la letteratura e la poesia. "A noi interessa proprio mettere al servizio della città qualcosa che possa arrivare a tutti – spiega Ester Di Paolo dell’associazione Centro Culturale –. Nel mondo ci sono tante tragedie e mettere in risalto persone forti che possano essere viste come buoni esempi è una grande opportunità". Ingresso gratuito. Info: 333 2444767.

Ilenia Baldantoni