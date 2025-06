Storie e retroscena. La fusione in bronzo fu merito dello Scià

Per tutti Arnaldo Pomodoro è la Sfera Grande di piazzale della Libertà. Ma ci sono altre due importanti opere di questo artista noto in tutto il mondo, anche alla fondazione Salvaterra. E repliche della sua ‘palla’ in molte case private.Ma una storia tutta particolare è quella che riguarda la Sfera Grande che inizialmente era in polistirolo. "Arnaldo Pomodoro tornava spesso a Pesaro e soggiornava all’hotel Vittoria e dalle finestre guardava questo regalo alla città che era diventato il luogo dei messaggi d’amore dei ragazzini. Questo fatto lo disturbava non poco", raccontava Leonardo Della Chiara, suo amico ed anche compagno di lavoro al Genio Civile. Un tormentone, quello della Sfera Grande, andato avanti per anni fino a quando si è passato il limite: la scultura venne tolta dal piedistallo e fatta rotolare fino all’altezza della Nazionale lungo viale della Repubblica.

Il punto di svolta, per cui si decise di andare alla fusione in bronzo, ha a che fare con lo Scià di Persia. Infatti la fusione in bronzo fu possibile perché il settimo esemplare realizzato, appunto, per lo Scià di Persia venne perduto nel porto di Bassora durante la rivoluzione in Iran. Infatti era possibile solo un numero limitato di copie. Partì così la caccia ai soldi con alcuni grandi benefattori che permisero di arrivare alla palla nel suo attuale aspetto, simbolo della città. Era il 30 maggio del 1998. Era presente oltre allo stesso Pomodoro anche il poeta Tonino Guerra ed altre personalità del mondo della cultura, oltre al sindaco Oriano Giovanelli e l’assessore alla Cultura Loreno Sguanci.

In quei giorni i rapporti stretti con Pomodoro li teneva Vittorio Livi, il patron della Fiam, che ricorda: "Una persone piacevolissima Arnaldo ed anche un uomo di grande cultura. Stare insieme a lui era un piacere ma verso la città aveva una specie di odio-amore perché amava Pesaro ma soprattutto la classe politica lo deludeva. Gli veivano promesse cose che poi non venivano mantenute come per un esempio una mostra nello scalone del Vanvitelli, oppure alla Pescheria ed anche a Rocca Costanza. Così come rimase fortemente deluso per il cimitero di Urbino – continua Livi – che sarebbe stata un’opera che avrebbe richiamato turisti da tutto il mondo. Una cosa unica, ma tutto rimase nel cassetto e questo lo addolorava in una maniera molto forte. Io e lui abbiamo avuto anche forme di collaborazione con opere che sono andate per la cassa di Risparmio di Milano ed altri oggetti ancora. Devo dire un rapporto bellissimo così come è stato bellissimo anche quello con Giuliano Vangi. Due artisti di assoluto livello mondiale che la città non ha saputo valorizzare in tutte le loro potenzialità".

Dal giorno dell’inaugurazione della Palla in piazzale della Libertà, Arnaldo Pomodoro è venuto a Pesaro altre volte, dopodiché col passare degli anni tutti i legami sono stati mantenuti dalla sorella Teresa, venuta a Pesaro l’ultima volta due anni fa. "Devo dire che quando si viaggiava assieme per i centri dell’interno della nostra Provincia – continua Vittorio Livi – con noi c’era sempre Franca Mancini perché il loro rapporto era speciale, una amicizia che è andata avanti per decenni, molto solida e che si è cementata col trascorrere degli anni".

Comunque prima che il tempo e l’età ponessero uno stop ai suoi ‘ritorni a casa‘, Pomodoro, che non era un personaggio facile, tutte le volte che andava all’hotel Vittoria, guardando il piazza della Libertà, commentava: "Ho fatto tutto il progetto di arredo della piazza, l’ho regalato al Comune ma non si sta facendo nulla di quello che volevo e desideravo". L’ultimo capitolo di una storia di amore e adio tra questo grande artista e la città.

m.g.