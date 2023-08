Storie, emozioni e milonga

Diana Sinigaglia è una scrittrice, bolognese di origine, pesarese d’adozione, autrice di racconti brevi raccolti nel suo ultimo libro “Storielle ebraiche ma anche non“. In meno di diecimila battute, Sinigaglia è in grado di esplorare stanze di vita. Come in “Viale del tramonto“ dove narra una serata di tango che vale sperimentare dal vivo. Come? Partecipando alla iniziativa culturale, organizzata da Marina Fano, con la complicità dei maestri di tango, Susi Casalboni e Giampiero Peca che prevede, dalle 20,30 a Bagni Agata, anche un brevissimo stage su danze della tradizione argentina. Subito dopo e prima di essere invitati ad una milonga sotto le stelle, il programma della serata vuole che sia proprio Sinigaglia a dare voce al suo racconto breve “Viale del Tramonto“, plasmando davanti agli occhi degli ascoltatori la scena immaginifica di una serata tipo, trascorsa dal protagonista Tobia, tra un tango e l’attesa di ballare. Chi volesse cenare deve prenotare al ristorante. Chi invece è interessato allo stage con milonga dovrebbe prenotare al 340 4983570. Ad ingresso libero sarà l’incontro con l’autrice e la lettura. La malinconia suadente di certi classici del tango ha mosso in Sinigaglia una riflessione esistenziale, espressa con leggerezza dal suo sguardo curioso, carico di rimandi. La storia narra di seduzione, giovinezza e maturità, di prestanza fisica e vitalità interiore incastonando i pensieri nella descrizione di riti e giochi a scavalco tra ciò che è evidente e ciò che è sentito. Il bello è che nell’affrescare il movimento dei tessuti leggeri e svolazzanti per enfatizzare i sensuali movimenti e liberare con spacchi profondi la fisicità perfetta e calibrata, Sinigaglia porta il lettore su piani diversi, realistici per quanto impalpabili. Chi parteciperà questa sera potrebbe avere l’impressione di rivedere le dinamiche colte in un racconto nato nella testa dell’autrice dopo aver assistito ad una serata di tango.

Solidea Vitali Rosati