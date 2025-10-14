Storie in scena. Il Gad da Amleto a Franca Viola

Otto spettacoli, scelti su oltre 90 arrivati da tutta Italia. Giovedì parte la 78^ edizione del Festival nazionale d’arte drammatica, la rassegna di teatro amatoriale più antica della penisola. Fino al 26 ottobre il Teatro Sperimentale ospiterà opere di vario genere. Dal classico al moderno, passando per il giallo e la commedia. Ecco il calendario: giovedì L’Archibugio Compagnia Teatrale di Lonigo (Vi) proporrà un superclassico "Amleto" di William Shakespeare, per la regia di Giovanni Florio; venerdì SenzaConfine di Fasano (Br) presenterà "InVIOLAta", dedicata a Franca Viola, la giovane donna siciliana che nel 1966 rifiutò il matrimonio riparatore dopo essere stata rapita e violentata, scritta e diretta da Teresa Cecere e David Marzi; sabato La Ribalta di Salerno metterà in scena "Il nuovo viaggio di Capitan Fracassa", nel libero riadattamento e regia di Valentina Mustaro ispirato al film di Ettore Scola; domenica la compagnia Quanta Brava Gente di Grottaglie (Ta) allestirà "Tre papà e un bebè" di Antonio Grosso diretto da Giovanni Di Lonardo; mercoledì 22 ottobre la Compagnia Step di Ancona proporrà "The Witty Wife (La moglie spiritosa)", scritta e diretta da Alberto Manini; giovedì 23 ottobre i Giardini dell’Arte di Firenze presenteranno "Un borghese piccolo piccolo", adattamento del romanzo di Vincenzo Cerami, a cura di Fabrizio Coniglio e diretto da Marco Lombardi; venerdì 24 ottobre l’Associazione Culturale Artemisia Aps di Bari chiuderà il cartellone con "I dodici giurati", adattamento del libro "Assassinio sull’Orient-Express" di Agatha Christie a cura di Vincenzo Marletta, anche regista dello spettacolo.

"Il nostro festival è un prodotto di una comunità – spiega il direttore artistico Cristian Della Chiara -, grazie alla coesione di tante forze nasce una kermesse storica. Insieme a Giuseppe Esposto abbiamo visionato e poi scelto otto opere che saranno in concorso. Un cartellone che è la conseguenza di impegno e passione, una vetrina che rappresenta il panorama della maggiore qualità del momento del teatro amatoriale nazionale". Interviene anche l’assessore alla cultura Daniele Vimini: "Il Gad è uno dei riferimenti culturali più importanti della nostra città e d’Italia". Chiude l’assessore ai servizi educativi Camilla Murgia: "E’ un festival giovane che ogni anno cresce di più". La cerimonia di premiazione sarà il 26 ottobre alle 11 nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini. La giuria sarà presieduta dal regista e drammaturgo Gerry Petrosino. Il presidente del Gad è Maurizio Sebastiani. Tutti gli spettacoli iniziano alle 20.30. Questa edizione è dedicata a Ortensio Rivelli. www.festivalgadpesaro.it

Beatrice Terenzi