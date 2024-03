Storie nascoste per svelare la provincia bella

Un racconto poetico attraverserà il nostro entroterra che, tra aneddoti, storie e memorie di chi lo abita, si svelerà a chiunque vorrà andare ‘fuori pista’ con l’iniziativa ‘Slow tourism’. "Con questo progetto vorremmo valorizzare i luoghi meno conosciuti ma straordinari dal punto di vista storico artistico, accompagnando le persone in itinerari attraverso racconti particolari, direttamente dagli abitanti del posto, cercando di trasmettere il legame ed i valori più profondi dei luoghi", dice Simone Bucchi, presidente Centro Servizi Volontariato delle Marche.

Il progetto è diviso in due sezioni, la prima "Castelli nascosti", la seconda "Il respiro delle pietre, borghi in cammino". Una nuova filosofia di turismo, quella ‘Slow’. "Con le mie ricerche ho censito più di cinquanta luoghi tra borghi fortificati, castelli abbandonati, ma per questa iniziativa ne ho selezionati una ventina in base al valore culturale e storico, alla facile raggiungibilità con auto e navette e il basso incremento demografico – spiega Alessandra Mindoli, curatrice e storica d’arte –. Tra queste venti destinazione possiamo trovare naturalmente castelli, ma anche santuari, mulini, e tanti altri elementi da riscoprire e far conoscere alle persone". Saranno tante le date da segnare in agenda come il 14 aprile per la nuova tappa di ‘Castelli nascosti’ che toccherà il Santuario di Santa Maria delle Stelle a Cagli. A seguire, il 12 maggio si visiterà Torricella a Fossombrone e due gli appuntamenti di giugno di cui il primo il 9 a Piagnano di Sassocorvaro e il 14 per Piave di Carpegna. Il 14 luglio sarà il momento di Montebello a Terre Roveresche e il 28 luglio si parte per il Monastero a Piandimeleto. Ultimi appuntamenti saranno il 4 agosto al Castel della Piave, l’1 settembre a Ferneto, il 6 ottobre si andrà a Frontino e il 20 ottobre a Lunano. Otto invece gli appuntamenti di ‘Borghi in cammino’ con il 25 maggio a Piandimeleto, il 15 giugno nella Chiesa della Misericordia in Carpegna e il 29 giugno alla scoperta di un’altra Chiesa ma a Cagli. Il 7 agosto tappa a Borgo Pace, il 21 settembre alla scoperta di Castelnuovo a Sassocorvaro, il 5 ottobre al Mulino di Frontino, l’11 a San Lorenzo in Campo e ultima data il 3 novembre ad Acqualagna. Un progetto realizzato grazie a ‘La Macina’, l’associazione ‘Luoghi Comuni’ e touring club italiano. L’ingresso gratuito, tempi e modalità di partecipazione sul sito www.pesaro2024.it e di CSV Marche ETS Centro Servizi per il Volontariato www.csvmarche.it .

Ilenia Baldantoni