Storie sotto il grande faggio. A Piobbico oggi l’appuntamento con il "Bosco risonante"

E’ un libro di racconti che hanno come protagonisti fiori, alberi e piante: quindi, quale luogo migliore che leggerli sotto un grande faggio secolare? E’ quello che succederà oggi, alle ore 18:00, a Piobbico, sotto la grande chioma del monumentale Faggio del Monte Nerone in località Casciaia (per chi non conosce bene il luogo, ecco le coordinate Gps: 43°33’42.4”N 12°31’02.9”E). Il tutto avviene dentro la originale e collaudata cornice (seconda edizione) de "Il Bosco Risonante", a cura di Lucia Ferrati, e intreccia natura, musica, parole e arte. Ecco le iniziative di questo sesto e penultimo incontro della rassegna.

Il naturalista Fabio Salbitano guiderà l’esperienza "A come Albero. A come Arte", un suggestivo viaggio poetico e sensoriale. Protagonisti dell’evento: il giovane musicista Rocco Mioli, con due brani inediti per voce e chitarra, composti per l’occasione.

Poi è il turno degli Scrittori in Soffitta, che hanno appena pubblicato il libro "Scorza d’albero e altri racconti" (Ventura edizioni), presentato a Pesaro lunedì scorso. Nell’incontro di oggi a Piobbico verranno letti i racconti presenti nel libro, di (ordine alfabetico): Alessandro Mazzanti, Francesca Ricci, Diana Sinigaglia, Paola Trivellini, Graziano Zambarda con temi tutti ispirati agli alberi e alla flora in genere. A leggere i racconti ("Le Voci dei Libri") saranno: Domenico Canzano, Maria Rosa Cecchini, Mara Marcantoni, Silvia Melini, Marcella Tomassoli e Margherita Burcini (Megx).

L’artista Megx (Margherita Burcini) presenterà una speciale installazione arborea. L’introduzione all’incontro è affidata al naturalista Max Guerra. Ingresso libero. In caso di pioggia l’incontro si svolgerà al Castello Brancaleoni di Piobbico.