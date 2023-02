Strada Carloni a Pesaro, lavori e rabbia. "Io ho perso metà degli incassi"

Alessandro Sgaggi, titolare del bar Muraglia (foto Toni)

Pesaro, 2 febbraio 2023 – È stato zitto per 4 mesi, da quando le transenne del cantiere sono comparse proprio accanto al suo bar e hanno chiuso tutta strada Carloni, facendo deviare traffico, auto e, purtroppo per lui, anche i clienti. Ma ora che ha saputo dello slittamento della data di fine lavori, ha messo da parte la pazienza e dato sfogo a tutta la sua amarezza e preoccupazione. "Hanno detto che i lavori sarebbero finiti a febbraio e oggi (ndr ieri per chi legge) vedo sul Carlino che il sindaco annuncia la nuova data al 3 marzo sostenendo che il ritardo sia dipeso dalle piogge di questi giorni. Ma se ho chiamato in Comune prima che arrivasse il maltempo e già allora non sapevano dirmi se fossero riusciti a stare nei tempi e neppure quando avrebbero terminato l’opera! Ad ogni modo spero che il sindaco mantenga la parola data. O dovrò mettere in cassa integrazione i dipendenti, ridurre gli orari di apertura e andrò a piazzarmi sotto al Comune per protestare". Lui è Alessandro Sgaggi , il titolare del bar Muraglia in via Guerrini 25. È la "vittima" diretta della chiusura della strada. "Le altre attività commerciali sono più lontane...