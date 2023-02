Strada Carloni, al via ultima fase Divieto di transito fino al 3 marzo

Proseguono i lavori per la realizzazione di strada Enrico Berlinguer, la nuova Circonvallazione di Muraglia: "Oggi inizierà l’ultima tranche degli interventi in strada Carloni", ha spiegato il sindaco Matteo Ricci. Seguendo il cronoprogramma ieri mattina è stata firmata l’ordinanza che prolunga il divieto al transito fino al prossimo 3 marzo.

Come già annunciato durante la conferenza stampa di presentazione del progetto i lavori si sarebbero dovuti concludere a metà febbraio, "ma a causa delle forti piogge degli ultimi giorni la fine potrebbe slittare di qualche giorno. "Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la pazienza degli ultimi mesi, ma si trattava di un intervento fondamentale per la realizzazione di un’opera strategica per la città che completa gli Interquartieri a sud".

Se i residenti nei pressi di Strada Carloni cominciano a vedere la luce, è invece buio pesto per quelli di Case Bruciate, dopo che lunedì scorso la strada principale che attraversa la frazione è stata chiusa, per lavori di Mms, e sono quindi costretti ad allungare di almeno 5 minuti di auto il percorso per arrivare in città e fare ritorno. L’assessore Belloni ha dichiarato che in teoria la strada potrebbe riaprire anche prima. Ma al momento è solo una speranza. E già ci sono proteste.