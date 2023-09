Strada Carloni ed altre vie: oggi modifiche al traffico

Cambi in vista per la circolazione stradale nella giornata di oggi.

Le modifiche sono programmate dalle ore 9 alle 11, e riguardano la zona interessata dalla realizzazione della nuova circonvallazione di Muraglia, che subirà quindi le seguenti variazioni alla viabilità.

In strada Carloni: divieto di transito per entrambe le direzioni di marcia (eccetto i veicoli impiegati nei lavori) nel tratto compreso tra via Giorgi e via dell’Angelo Custode

via Flaminia e via Lombroso: direzione obbligatoria diritto all’intersezione con via Guerrini

Via Pantano: direzione obbligatoria a destra all’intersezione con Strada Pantano Castagni.

Strada Pantano Castagni: direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con via Pantano.