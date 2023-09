Strada Carloni, modifiche alla viabilità. Disposta la proroga

Sono state prorogate al 15 ottobre le modifiche alla viabilità in strada Carloni, per consentire i lavori per la realizzazione della nuova Circonvallazione di Muraglia. Nello specifico, è previsto il senso unico di circolazione, direzione via Pantano-ia Guerrini (Interquartieri-Muraglia), in strada Carloni nel tratto compreso tra via dell’Angelo Custode e strada dei Condotti.

Direzione obbligatoria, per mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate eccetto attività produttive fino a via Carloni (esclusa), in via Lombroso e via Flaminia (all’intersezione con via Guerrini).