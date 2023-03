Strada Carloni riaperta Lavori al traguardo E dal 13 marzo tocca alla ciclabile di via Fratti

E’ stata riaperta al traffico strada Carloni, che era chiusa dall’ottobre scorso per i lavori della interquartieri di Muraglia. "Possiamo dire che si sono mantenuti i tempi previsti – dice l’assessore Enzo Belloni (anche se la riapertura era annunciata per febbraio, ndr) che ieri mattina è stato tra i primi a percorrere il nuovo tratto di strada – nonostante il maltempo dell’ultima settimana". Un intervento che si era reso necessario "per completare velocemente un’opera strategica per la città", come ha spiegato il sindaco Ricci.

Chiusa questa fase si potrà dare il via al cantiere per la ciclabile di via Fratti: "Il cantiere partirà il 13 marzo come avevamo chiesto alla ditta che si era aggiudicata i lavori. La via – aggiunge Belloni – non sarà né chiusa, né a senso unico alternato. Come già verificato con la ditta appaltatrice, le operazioni del tratto di Bicipolitana non ridurranno le corsie ma comporteranno solo un restringimento della carreggiata. Ora possiamo dare il via ai lavoro in via Fratti con la segnaletica gialla per dividere la carreggiata e fare il cantiere sul lato città. Possiamo far partire i lavori per la ciclabile sul lato di via Fratti e poi opereremo per la realizzazione della rotatoria su via Madonna di Loreto, dove in passato – sottolinea ancora Belloni – per l’attraversamento a raso sono avvenuti terribili incidenti. In realtà l’unico rischio sono i tempi lunghi per i pali della luce che comunque sono stati ordinati".

Sul lato mare lungo via Fratti troveranno posto un marciapiede a fianco della pista ciclabile, oltre ad una fila di alberi per separare la viabilità ciclabile dalla careggiata stradale. Sull’altro versante sorgeranno un altro marciapiede, altri parcheggi e ancora una fila di alberature. In contemporanea, tempo permettendo, continuerà a lavorare il cantiere dell’interquartieri con l’attività del Consorzio Stabile Sac di Benevento, che deve completare la bretella di Muraglia entro l’8 agosto con un maxi cantiere stradale da 6 milioni di euro di lavori. L’ultima fase si completerà in via Lombroso davanti all’ospedale di Muraglia.

l.lu.