Strada della Contessa, Biancani incalza

"La chiusura della strada Contessa diventi un’occasione per inserire questa infrastruttura tra le opere prioritarie della Regione e per rilanciare la progettazione del nuovo tracciato". E’ quanto chiede il vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani (Pd) in merito alla strada che collega la Flaminia a Gubbio, chiusa per la riqualificazione del viadotto e della galleria. Sul ruolo di questa arteria Biancani si è soffermato anche durante il recente incontro sulla Pedemontana, al quale ha partecipato con la consigliera Micaela Vitri.

"L’assemblea con i cittadini di giovedì scorso a Cagli – sostiene Biancani - è stata l’occasione per confrontarsi sulle principali infrastrutture dell’entroterra e la Contessa è da sempre tra queste. Nonostante la sua chiusura stia dimostrando ancora di più quanto sia strategica, continua ad essere dimenticata. Tutti ci auguriamo che vengano completati i lavori di messa in sicurezza nel minor tempo possibile, ma non è sufficiente impegnarsi per accorciare i tempi e per garantire gli indennizzi. Credo che per le associazioni di categoria e per le amministrazioni locali questa deve diventare l’opportunità per far sentire la loro voce e farsi parte attiva per ottenere l’inserimento della strada Contessa tra le opere prioritarie della Regione, con un apposito finanziamento che possa garantire l’avvio della progettazione definitiva. La nuova strada Contessa di fatto è stata lasciata da parte, infatti oggi non mi risulta essere tra le opere finanziate nel Piano infrastrutture della Regione e per verificarlo ho appena presentato un’interrogazione, sottoscritta anche dalla consigliera Vitri. Siamo a un punto di svolta per avviare finalmente la progettazione e sollecitare il finanziamento dell’intervento". Biancani ricorda che nel 2018 il passaggio di proprietà ad Anas di quel tratto, dalla Galleria del Furlo alla Galleria della Contessa: "Eravamo consapevoli del suo ruolo chiave e avevamo più volte chiesto al Ministero di finanziarne la realizzazione". Nel 2005 fu redatto un progetto preliminare, il cui costo fu sostenuto dalla Fondazione Cassa di risparmio di Perugia. "Il progetto prevedeva un nuovo tracciato tra Pontericcioli e Gubbio – spiega Biancani – di circa 12 chilometri, con due opzioni. La prima soluzione proponeva 3 gallerie di 4.240 metri, 765 metri e 330 metri, con una pendenza bassa, intorno al 3,4%. La seconda soluzione proponeva invece due gallerie, una di 1700 metri e l’altra di 415 metri, con circa 4.000 metri di nuovi viadotti". "Purtroppo – conclude – lasciando oggi la Contessa senza finanziamenti, si sottovaluta l’importanza della Flaminia per il collegamento Fano-Roma".

am.pi