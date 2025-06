"Strada per Pesaro, ecco i soldi per il progetto"

La Regione conferma l’intenzione di realizzare la nuova strada Urbino-Pesaro e s’impegna a stanziare 2 milioni di euro entro fine luglio per progettarla, trovando risorse dal bilancio, ma l’interesse di Anas è tale che potrebbe essere l’azienda stessa a finanziarne la progettazione. Lo fa sapere il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, che si è confrontato nuovamente col presidente Francesco Acquaroli. "Mi sono incontrato ancora con lui, stavolta da solo, per avere conferma di quanto ci avesse assicurato un mese fa, quando l’avevo visto insieme ad Andrea Biancani – dice –. Siccome il sindaco di Pesaro vuole di nuovo far campagna elettorale sulla strada insieme a quello di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, ho chiesto ad Acquaroli di procedere con il finanziamento e lui si è impegnato a farlo: una decisione condivisa con la Giunta e con l’assessore Francesco Baldelli. L’ulteriore novità è che il presidente ha parlato con il direttore di Anas, il quale gli ha confermato l’intenzione di progettare la strada, a tal punto che potrebbero essere loro stessi a stanziare i soldi. Questo, anche perché il tratto è tornato di loro competenza: per fortuna Daniele Tagliolini, allora presidente della Provincia, insieme a me l’aveva rimessa in mano ad Anas, altrimenti l’avremmo già chiusa. Un loro finanziamento ci darebbe ancora più garanzie".

Gambini specifica che, anche in condivisione con il sindaco di Petriano, Giovanni Angelini, la progettazione partirà dal tratto Urbino-Morciola, "perché più tortuoso. Poi si procederà con la Montelabbatese. Se la Pesaro-Urbino finora non si è fatta è colpa di chi, quando nel 2011-12 si sarebbe potuta realizzare la quattro corsie fino alla Berloni tramite le opere di compensazione per il casello autostradale a Villa Fastiggi, scelse di fare tutt’altro. Ora Matteo Ricci, al tempo presidente della Provincia, e Ucchielli, che l’aveva preceduto, non possono raccontare di essere loro a voler fare la strada: se davvero avessero voluto, l’avrebbero potuta fare quando governavano città, Provincia, Regione e Paese".

In merito alla strada che verrà, si è parlato sia di trovare un nuovo percorso, in alcuni tratti, sia di potenziare quello già esistente, in altri: "Dove passa tra le case, non si può allargare, quindi in certi punti andrà spostata – prosegue Gambini –. Di certo dovremo fare una convenzione tra Regione, Anas e Comuni. Mi è dispiaciuto che sia stato fatto un altro tentativo di campagna elettorale sulla Pesaro-Urbino da parte di Biancani e Ucchielli. Se la strada si farà, come pare, sarà per merito di questo governo regionale e nazionale, che finora ha fatto ciò che aveva detto come per Fano-Grosseto o la Pedemontana".

Nicola Petricca