Strada San Bartolo, ancora ostacoli

Strada San Bartolo a distanza di oltre due mesi è ancora chiusa per una frana e per alcuni alberi che potrebbero anche cedere finendo sulla carreggiata. I residenti per raggiungere le proprie abitazioni sono costretti a lunghi giri. Il tratto in questione è quello che riguarda parte del tratto della strada che da Largo Tre Martiri a Soria arriva fino al convento delle monache di clausura. Ma l’intervento per ripristinare la viabilità si è arenato: a bloccare i lavori è stato un privato per cui prima di procedere il sindaco ha dovuto emettere una ordinanza.

Ieri il primo cittadino ha fatto sapere che l’amministrazione è pronta ad intervenire "ma prima si deve aspettare il via libera della Soprintendenza" perché l’area ha il vincolo paesaggistico. I problemi sono noti dal primo giorno della frana: alberi che rischiano di cadere in mezzo alla strada e sono in una proprietà privata: "Avrei preferito – dice il sindaco – che ci fosse una maggiore disponibilità da parte del privato, ma purtroppo siamo stati costretti a fare una ordinanza. Ho cercato il dialogo ma è stato tutto inutile perché non ho riscontrato disponibilità dalla proprietà, che non si è presentato nemmeno agli incontri". Ordinanza comunque non eseguita.

"Ora i dieci giorni di tempo dal ricevimento del provvedimento sono lungamente scaduti. Quindi – continua il sindaco – non ci resta che aspettare l’ok della Sovrintendenza per iniziare i necessari lavori, come anche promesso ai residenti durante il mio sopralluogo. Il via libera verrà dato contemporaneamente sia al Comune che al privato; quest’ultimo, non appena riceveremo la disponibilità all’avvio dei lavori verrà ricontattato per l’ultima volta. Noi, ad ogni modo, non ci fermiamo. Siamo pronti per iniziare tutte le opere necessarie, qualora non vengano fatte dal privato, e ripristinare la sicurezza nel tratto di strada interessato".