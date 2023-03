Strada senza cunetta, Comune condannato

Il comune di Gabicce mare è stato condannato a pagare 25 euro al giorno in favore di un residente. La somma è modesta ma la durata del conteggio preoccupa. Potrebbe durare anni. Questo perché l’amministrazione comunale è stata ritenuta responsabile del pericolo frana che incombe su una scarpata sottostante la strada comunale via del Monte. In caso di piogge intense, la parete laterale che sostiene la carreggiata si riempie d’acqua perché non c’è una cunetta adeguata capace di raccogliere l’acqua piovana. Da qui, la causa civile intentata dal proprietario della scarpata che si ritiene danneggiato. Il giudice Emanuele Mosci ha riconosciuto come giuste le rimostranze del cittadino ed ha condannato, dopo una serie di perizie, il Comune a pagare i 25 euro al giorno fino al giorno della realizzazione di opere sufficienti ad evitare il "ruscellamento di acqua nel pendìo". Per riuscirci, il giudice indica la necessità di effettuare la "riprofilatura della scarpata e la palificazione preferibilmene lignea oltre alle opere di drenaggio sulla strada per evitare l’imbibimento della parete". La sentenza è del 2 febbraio. Il conteggio, ad oggi, è già arrivato a 875 euro. Il Comune ha impugnato la sentenza.