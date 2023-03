"Strade a rischio Cunette senza manutenzione"

Interventi per la sicurezza stradale sotto accusa da parte del gruppo di minoranza consiliare ‘Insieme per Cartoceto’ guidato dal consigliere Gianluca Longhi (foto). "L’Amministrazione deve smettere di essere negligente e porre maggiore attenzione, rispetto a quanto fatto fino ad ora, alla cura del territorio – attacca Longhi -. Nel ringraziare pubblicamente l’operato dei dipendenti comunali, che spesso si trovano a dover intervenire senza i mezzi adeguati, dobbiamo constatare che non è evidentemente interesse di questa amministrazione garantire un’adeguata pulizia delle cunette stradali, indispensabili al corretto defluire delle acque piovane". "Infatti – incalza il leader di opposizione -, ogniqualvolta ci sono delle precipitazioni, si presenta lo stesso problema: in numerose importanti arterie, come ad esempio via Pieve, o su strade considerate di campagna, come via Rio Cupo e altre, l’assenza di tali infrastrutture, la loro mancata pulizia e la trascuratezza dei canali di scolo impediscono lo smaltimento dell’acqua piovana, creando notevoli problematiche al manto stradale e quindi agli utenti. La pulizia delle cunette – termina Longhi - è una misura di ordinaria amministrazione, quindi nulla di eccessivamente complicato. E considerato che ancora non è stato approvato il bilancio di previsione 2023, chiediamo alla giunta di programmare con l’ufficio tecnico e con i dipendenti esterni gli interventi da fare e di mettere in bilancio le risorse necessarie all’espletamento di questo importante servizio, da cui dipendono la sicurezza di automobilisti e conducenti di mezzi a due ruote e il decoro del territorio".

