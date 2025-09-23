Strade chiuse e divieti di sosta: oggi Pesaro blindata per i ministri della Lega

Pesaro, 23 settembre 2025 – Pesaro oggi pomeriggio si trasforma in una piccola zona rossa. L’arrivo in città di mezzo Governo, annunciato alle 18 all’hotel Charlie per un incontro “di progetti, proposte e futuro per le Marche e per l’Italia”, porta con sé un pacchetto di divieti e chiusure che stravolgeranno la viabilità sul lungomare fino a sera.

L’evento vedrà sfilare il gotha leghista, in città a sostegno della candidatura di Francesco Acquaroli: dal vicepremier Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, a Giancarlo Giorgetti, titolare del Mef, passando per Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità, Roberto Calderoli, con delega agli Affari regionali, e Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione.

Divieti di sosta

Un parterre di peso che ha spinto la Questura a chiedere al Comune un’ordinanza ad hoc: strade chiuse, sosta vietata e controlli rafforzati. L’ordinanza di modifica temporanea della viabilità, emessa a seguito della richiesta della Questura, prevede divieti di sosta dalle 14 alle 22 in:

viale Trieste, tra via Alighieri e viale Fiume

viale Trento, tra viale Marconi e via Leonardo da Vinci

viale Marconi, tra viale Trieste e viale Trento

via Leonardo da Vinci, tra viale Trieste e viale Trento

viale Fiume, tra viale Trieste e viale Trento

Strade chiuse

E il divieto di circolazione dalle 16 alle 22, in: