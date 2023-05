Strade, cimitero, teatro: pronti 1,2 milioni

Oltre un milione e 200mila euro di lavori pronti a partire o ad essere appaltati. Per l’efficientamento energetico, la riqualificazione di alcuni settori del centro storico e del teatro, il consolidamento del cimitero di Sant’Andrea di Suasa, la manutenzione delle strade e la digitalizzazione della macchina amministrativa. Spiega il sindaco di Mondavio Mirco Zenobi (in foto): "Tramite il Pnrr abbiamo ottenuto 150mila euro da dedicare alla digitalizzazione, che consentirà entro fine anno di attivare nuove procedure telematiche per tutti i servizi comunali".

Sempre legato al Pnrr è il fondo per l’efficientamento energetico, con "50mila euro che saranno impiegati per la parziale sostituzione dei vecchi lampioni dell’illuminazione con quelli a led nel capoluogo. L’appalto sarà effettuato entro dicembre, così come quello per analoghi interventi a San Michele al Fiume, finanziati con 100mila euro del nostro bilancio". Tornando al capoluogo, "è in corso l’aggiudicazione per il rifacimento della pavimentazione di via Vallicella, nel centro storico, che partirà entro l’estate, per 180mila euro. Inoltre verranno appaltati nei prossimi mesi 155mila euro di lavori per la messa in sicurezza del teatro Apollo: 60mila per le misure antincendio e 95mila per sistemare il controsoffitto e il corridoio d’ingresso, oltre che per abbattere le barriere architettoniche". Altri investimenti riguardano il cimitero di Sant’Andrea di Suasa, per i quali entro l’anno saranno appaltati lavori per mezzo milione. "Altri 130mila euro, derivanti dall’avanzo di amministrazione – conclude -, verranno usati per la manutenzione delle strade".

Sandro Franceschetti