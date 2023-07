’Strade circuito’, Rossi scrive al prefetto

Il Consigliere regionale di Civici Marche Giacomo Rossi, come già fece anni fa, scrive di nuovo ai Prefetti di Pesaro-Urbino e Perugia per chiedere maggiori controlli nei giorni festivi lungo la SR 257 e la SS 73 bis.

"Parimenti alle missive inviate alle due Prefetture negli anni precedenti- fa sapere Giacomo Rossi - ho chiesto di nuovo di porre l’attenzione sull’annosa questione legata ai comportamenti di alcuni motociclisti lungo la SR 257 e la SS 73 bis, problematica che si accentua in questo periodo estivo.

Nei giorni festivi e prefestivi infatti, queste due arterie si trasformano in veri e propri circuiti, dove alcuni motociclisti sfoggiano la potenza dei propri motori con sorpassi azzardati, tagli di curve e sforamenti dei limiti di velocità.

Ciò ovviamente avviene a discapito di tutti gli altri: residenti, pedoni, ciclisti, automobilisti vacanzieri e motociclisti per bene che vorrebbero godersi questi luoghi senza il rischio che qualche esagitato metta a repentaglio la propria ed altrui vita".

"Il grave incidente avvenuto domenica sulla SR 257 Apecchiese, tra Apecchio e Piobbico- aggiunge Rossi è solo l’ultimo degli episodi che attesta questa situazione di pericolo. Come già affermato più volte, i motociclisti sono e saranno sempre i benvenuti nell’Appennino e nelle Aree interne ma si chiede di porre in atto dei maggiori controlli efficaci e duraturi lungo le due arterie stradali sopracitate (come avvenuto anni fa con successo a seguito anche di una analoga richiesta), al fine di isolare e sanzionare comportamenti scorretti e pericolosi, nonché tutelare i veri appassionati di mototurismo che soprattutto in questo periodo dell’anno frequentano ristoranti e strutture ricettive dei nostri comuni appenninici".

Conclude Rossi: "I motociclisti sono i benvenuti, gli esaltati invece stiano a casa o vadano al massimo in una pista".

Nella foto: il consigliere regionale Giacomo Rossi

am.pi.