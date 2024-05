"Strade colabrodo, intervenite"

Strade colabrodo un po’ ovunque e incroci pericolosi. Lo rilevano i cittadini. Fabrizio Aluigi evidenzia il dissesto del manto stradale in via Giolitti, in ampi tratti e in particolare davanti al civico 195 che, scrive, "oltre a rappresentare un pericolo per chi transita sia con la macchina che con motorini o biciclette, ogni volta che piove si allaga talmente tanto da non riuscire a scendere dall’auto senza immergere le scarpe nell’acqua, come da foto che allego. Dopo svariate segnalazioni all’Amministrazione Comunale e ai vari consiglieri di quartiere, nessuna azione è stata intrapresa per risolvere il problema". Buche un po’ ovunque e scarsa segnaletica per i pedoni in via Giolitti hanno provocato incidenti stradali in serie a danno di pedoni, alcuni anche gravi, specie nel tratto che porta alla chiesa di San Carlo dove i residenti invocano dissuasori di velocità: "Le auto non si fermano sulle strisce". Altra denuncia per l’incrocio tra via Brigata Gap e via Brigata Garibaldi, a Villa Fastiggi: "Qui – dicono i residenti – c’è una grande buca. Se la si prende con la bicicletta o la moto si rischia di farsi male. Ma tutta la zona appare abbandonata da tempo. Hanno asfaltato solo il tratto davanti alla cooperativa T41B per l’inaugurazione. Ma lo stesso incrocio è pericolosissimo per svariati incidenti, non ultimo quello di qualche giorno fa".