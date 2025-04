Strade, cultura e stadio. Tre milioni di investimenti

Oltre 3 milioni di euro di risorse da investire in primis sulla manutenzione delle strade, ma anche per i cantieri legati ai luoghi della cultura, interventi di riqualificazione della Galleria Roma e dello stadio Benelli, ma anche nuovi investimenti da parte di Aspes per il completamento dell’Auditorium Scavolini. Sono questi i punti salienti del dibattito emersi in consiglio comunale ieri in merito alla delibera approvata sulla variazione del bilancio di previsione illustrata dall’assessore al Bilancio, Riccardo Pozzi, insieme alla delibera sulla variazione al Documento unico di programmazione (Dup) 2025-2027.

"Vogliamo dare continuità – ha detto Pozzi – agli interventi del Pnrr e distribuire nel territorio investimenti e manutenzioni. Ricordiamo i 211mila euro per il recupero degli affreschi di Palazzo Almerici, il finanziamento di lavori sul San Domenico per terminare il chiostro e realizzare l’ascensore, ma anche l’intervento da 300mila euro per la riqualificazione di Galleria Roma". Poi la variazione al Dup: "Sono previsti – ha aggiunto l’assessore – 1,2 milioni di euro per intervenire sulla manutenzione delle strade, ma anche altre voci, come quella per la manutenzione dello Stadio Benelli con 300mila euro per efficientare l’illuminazione. Presenti anche attività di razionalizzazione, in particolare delle funzioni svolte delle partecipate, come quelle di Aspes legate all’attività di gestione degli impianti sportivi".

Sul tema il sindaco Andrea Biancani parla dell’Auditorium Scavolini: "Avendo assegnato ad Aspes la gestione, ci è sembrato utile consentirgli di fare un investimento per il completamento di una sala al piano superiore di cento posti. Sia chiaro, Aspes non si sostituisce al Comune, abbiamo chiesto loro di completarla visto che è il soggetto che la gestisce". E’ la consigliera Giulia Marchionni (Pesaro Svolta) che sottolinea: "Finalmente l’amministrazione ha confermato che l’Auditorium è un’opera incompleta", mentre Daniele Malandrino (FI) interviene sullo stadio: "interventi che non cambiano l’essenza di una struttura vetusta".

In consiglio è stato approvato anche il rendiconto della gestione per l’esercizio 2024: "Un bilancio che ci conforta, con un avanzo di amministrazione di 2,7milioni per la parte corrente e un avanzo nella parte investimenti di 3,1 milioni". Durante la seduta, approvate anche due delibere relative alle tariffe della Tari, che come già annunciato dall’amministrazione, eliminano l’aumento per tutte le utenze del 5,6% per il 2025, aumentandola però per le seconde case sfitte".

In chiusura, approvato all’unanimità l’Odg urgente (firmato da tutti i consiglieri presenti, in seguito ad un dibattito), per esprimere solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre, dopo gli insulti ricevuti sui social in seguito alla partecipazione alle celebrazioni pesaresi del 25 Aprile.