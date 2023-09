Strade da brivido "Strisce messe male, causano troppi incidenti"

Il ristorante pizzeria Celletta è in Via del Novecento, in una via peraltro trafficata in quanto conduce all’Interquartieri. Il quartiere Celletta è una zona residenziale abitata da tante famiglie con bambini, sede di diverse scuole (il Campus con i vari licei, elementare e media Luigi Pirandello) e supermercati. Proprio davanti al locale ci sono delle strisce pedonali, nei pressi delle quali ci sono stati diversi incidenti negli anni, a causa di diverse problematiche della via. Nell’ottobre del 2019 un signore che attraversava è stato investito ed è morto, dopo un coma durato sei mesi. La scorsa settimana una ragazza che lavorava nel locale, andandosene a fine servizio è stata investita da una macchina e nonostante il colpo sia stato forte, non ha riportato ferite gravi. Giorni fa un ragazzino attraversando la strada si è scontrato con un motorino che fortunatamente stava andando ad una velocità nella norma e non è successo nulla.

"Tutti questi incidenti non sono una casualità, ma il risultato di un problema di viabilità che cerchiamo di far notare ormai da anni ", spiega la proprietaria del locale Elisa Rossi. I problemi sono molteplici: il primo è l’immissione che si trova poco prima delle strisce pedonali, dove non c’è alcuno stop, ma solo una precedenza. Quasi nessuno si ferma nell’immettersi nella strada, ma quando si gira lo sguardo dopo essersi immessi, si è praticamente già alle strisce: se la velocità è alta (e spesso lo è, venendo dall’interquartieri) e qualcuno attraversa le strisce all’ultimo momento, l’incidente è probabilissimo.

Di notte è peggio: "La strada non è ben illuminata, non bastano i lampioni, servirebbero delle luci forti puntate sulle strisce, per attirare l’attenzione di chi guida ". Ma non finisce qui, davanti al locale c’è un parcheggio, proprio all’uscita del parcheggio ci sono dei bidoni, che alterano la visibilità, costringendo a sporgersi troppo avanti il più delle volte. "Il problema era stato risolto spostando i bidoni nel parco adiacente, ma puntualmente l’Aspes provvedeva a rimetterli al loro posto, e il problema persiste ancora oggi". Nonostante i diversi reclami, nonostante una vittima, non si è mai intervenuti propriamente per risolvere la questione. "Due incidenti in una settimana, anche se non gravi, dimostrano la serietà della situazione. Spero che questo articolo possa attirare l’attenzione del Comune sul problema e su una zona della città che merita la giusta cura".

Gaia Rossi