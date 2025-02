Strade ferme, Biancani scrive a Salvini: "Avanti con i lavori da 170 milioni"

Un accampamento alla Celletta di tecnici, operai e mezzi pronti a partire. Ma da mesi sono fermi "perché non arriva la firma dal ministero per dare il via ai lavori. Per questa ragione, dopo aver chiamato autostrade, che mi hanno detto che loro sono pronti ed aspettano solo il via, ho deciso di scrivere direttamente al ministro Matteo Salvini per ottenere questa firma e quindi procedere con lavori infrastrutturali che per noi sono di primaria importanza. Lavori che speravamo partissero entro la fine dello scorso anno. Ma ancora niente".

Una sollecitazione per mettere in moto uomini e mezzi per una serie di opere legate alla viabilità per un investimento totale di 170 milioni di euro. "Sono tutte prioritarie – continua il sindaco – ma se dovessi dire la prima urgenza direi la bretella Gamba e cioè quella che dalla Montalabbatese, all’altezza tra villa Ceccolini e villa Fastiggi porterà fino alla Urbinate all’altezza degli stabilimenti Marinelli, togliendo tutto il movimento veicolare da dentro l’abitato di Santa Veneranda che ormai sta affogando nel traffico. Con questa opera è previsto anche il potenziamento della stessa Urbinate".

Tra le opere in programma secondo la convenzione che risale al 2013 ci sono anche il raddoppio dell’Interquartieri e il casello di Santa Veneranda. "Fra l’altro se portono queste opere sarà difficile anche far partire, proprio per problemi legati alla viabilità, anche il nuovo ospedale di Muraglia. Ed inoltre con il casello andremo anche a togliere tutto quel traffico legato ai pesaresi che per andare a sud prendono l’autostrada dal casello di Fano. Io potrei anche capire i ritardi se non ci fossero i soldi, che sono stati già stanziati, ed i progetti esecutivi che sono già pronti. Ma così non è. Qui il problema non è questo. Qui manca solamente la firma del ministero delle Infrastrutture per sbloccare queste opere e dare anche lavoro alle ditte che in questo momento sono ferme in attese di questa benedetto ok che stiamo attendendo da mesi. Per per questa ragione ho deciso di scrivere al ministro Salvini. Ero consapevole del fatto che ci sarebbe stati ritardi per l’avvio del cantiere per il nuovo casello, ma quelli attuali, legati alla realizzazione delle strade di collegamento, sono incomprensibili e non più sostenibili".

Per aumentare la pressione su Roma, il sindaco lancia anche un appello anche a tutti i parlamentari marchigiani: "Mi rivolgo a voi affinché possiate adoperarvi per garantire, quanto prima, le autorizzazioni necessarie per l’avvio dei lavori. Abbiamo bisogno che questi inizino; in quanto daranno evidenti benefici per la circolazione, per le condizioni ambientali e di sicurezza della rete nonché per realizzare nuove connessioni, a carattere locale, della rete viaria".