Strade in frana, lavori al via a Miralbello e S. Vito sul Cesano

Sono cominciati nel territorio di San Lorenzo in Campo i lavori per sistemare le frane in località Miralbello e nella frazione di San Vito sul Cesano, per un totale di 900mila euro provenienti dai fondi del Pnrr. "Le opere sono iniziate dalla strada vicinale n.43 ‘del Colombaio’, in zona Miralbello, ove vi è la necessità di mettere in sicurezza la viabilità a causa di una forte erosione sulla sponda del corso d’acqua sottostante, Rio Freddo, affluente del Cesano – evidenzia il sindaco Davide Dellonti -. Nello specifico, gli interventi prevedono l’arretramento della sede stradale per una distanza dall’attuale ciglio di frana non inferiore a 10 metri con un nuovo tratto in variante esteso per circa 150 metri (nuova sede stradale di 5 metri) e la realizzazione di opere in alveo finalizzate al contenimento dell’erosione spondale, quali gabbionate, massi ciclopici, mantellate di scogli naturali antierosione e rinforzi corticali eseguiti mediante geocomposito e rete metallica a doppia torsione".

Dellonti aggiunge: "L’intervento complessivo di 900mila euro comprende anche opere in alcuni altri punti specifici del territorio, in particolare dove ci sono le criticità maggiori dal punto di vista del dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza viaria, riguardanti anche la strada comunale n. 3 ‘San Cristoforo’, in corrispondenza dell’abitazione Banci, circa 200 metri oltre il cimitero di San Vito sul Cesano, e una serie di interventi di minore entità in località Montalfoglio e San Vito sul Cesano. Il progetto e la direzione dei lavori sono in capo all’ingegnere e geologo Diego Talozzi di Urbania.

s.fr.