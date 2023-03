"Strade, la nostra salvezza: però manca tutto"

"Rivogliamo i finanziamenti per le Province, solo così potremo garantire i servizi, altrimenti è meglio chiuderle".

L’appello arriva dal presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Giuseppe Paolini, durante una conferenza stampa nella sede di Urbino Capoluogo. Paolini, ospitato insieme all’ingegner Mario Primavera, dirigente del settore Strade, viabilità e trasporti, e al suo vice, nonché sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, ha parlato di vari temi, stimolato dal presidente e dal vicepresidente vicario dell’associazione, Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, soprattutto di viabilità.

"Bisogna potenziare le Province – ha detto Paolini – e dobbiamo ragionare con quelle vicine e con le Regioni adiacenti, perché i problemi non terminano al confine. Dovremmo creare una rete di comunicazione e arrabbiarci non tra di noi, ma con chi ha le leve del potere, a Roma. Per il 2023 abbiamo stanziato 1,2 milioni di euro per asfaltature da fare a tratti, sulle nostre strade, recependo le indicazioni dei sindaci. Dato che servono circa 90-100mila euro a chilometro, ne copriremo 12, più o meno".

"Quando era presidente, Palmiro Ucchielli – prosegue Paolini – forse assunse da Anas la competenza su troppe strade, ma avevamo 150 cantonieri e lo Stato trasferiva tanti soldi. Man mano, il gettito si è ridotto: ai tempi in cui Daniele Tagliolini era in carica, arrivavano 200 euro a chilometro per la manutenzione, a fronte degli 8000 per Anas. Inoltre, ora abbiamo solo 18 cantonieri, quasi tutti in età pensionabile, e non possiamo assumere. Dobbiamo riavere i soldi per operare, considerando anche che abbiamo 1150 chilometri di strade provinciali, a fronte, per esempio, dei 470 di Rimini, che ha comunque avuto problemi a propria volta. Avere una buona viabilità per l’entroterra sarebbe la nostra salvezza".

Gambini ricorda che, al momento del proprio insediamento, i chilometri di rete viaria provinciale fossero "addirittura 1500, senza soldi. Mantenerli tutti avrebbe voluto dire chiudere le strade. Per fortuna, grazie al lavoro di Tagliolini e dell’allora Consiglio provinciale, almeno gli assi principali li abbiamo restituiti ad Anas e oggi abbiamo una viabilità primaria. Questo non perché operino meglio della Provincia, ma perché hanno più soldi. Ora la priorità è mettere a posto i ponti, così come realizzare il traforo della Guinza per la Fano - Grosseto, questione che l’assessore Francesco Baldelli è il primo a seguire in concreto e che dobbiamo completare. Con Paolini c’è grande collaborazione e abbiamo tecnici capaci: nonostante le poche risorse, gli interventi si fanno, in economia e velocità, magari a pezzi, ma bene. Sono contento di come procede il lavoro e di ciò che fa Anas. Quest’anno, tra i progetti in programma c’è il rifacimento del tratto Gallo - Urbino".

Nicola Petricca