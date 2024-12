Strade, le buche diventano crateri. In via Foscolo è un colabrodo

C’è posta per l’assessore Mila Della Dora. "Crateri e non buche" a Pesaro le si possono trovare tanto in via Foscolo, pieno centro, quanto lungo la paesaggistica strada bocca del lupo. Nel primo caso, il vicino di casa della signora che è caduta in via Foscolo ha preso il metro per misurare il degrado del manto stradale: "Posso testimoniare che la manutenzione dell’asfalto, da queste parti risale al 1995 – dice –. E con il cantiere dell’ex bocciodromo le condizioni sono peggiorate: questa zona è tra quelle previste dal Piano sbandierato dal Comune?".

"Crateri, non buche, ma veri e propri crateri si sono aperti nell’asfalto, lungo strada Bocca del Lupo, sotto Villa Imperiale". A lamentarsi è Roberto Polidori tra i residenti in zona. E’ venuto in redazione a dircelo: "Oltre alle buche inaccettabili – continua Polidori – il rischio è generato dallo smottamento che ancora si muove sotto la proprietà privata. Il Comune è intervenuto una prima volta per mettere in sicurezza, ma non so più a chi segnalare il fatto che dalla scarpata continua a sgorgare acqua. Gli operai del Comune sono intervenuti, ma è necessario che tornino". Polidori vorrebbe scongiurare quanto accaduto in strada San Bartolo: sono due mesi che è stata chiusa al traffico per la minaccia due gigantesche querce pericolanti che il privato, nonostante le intimazioni del sindaco, non si cura di togliere. Dopo le proteste il sindaco ha innescato le pratiche per sostituirsi al privato, ma la burocrazia è lunga. " Non vorrei che succeda come per strada San Bartolo – dice Polidori, spaventato.

Solidea Vitali Rosati