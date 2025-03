Strade, marciapiedi, fogne. Le proteste dei residenti

Strade sgretolate dall’incuria, marciapiedi rimessi a posto dai privati una volta che la speranza di un intervento comunale è venuta meno, rischio continuo di allagamenti per via di fogne intasate: il quadro testimoniato da vari residenti al proprio consiglio di quartiere, ieri sera, durante l’incontro pubblico tenutosi al circolo Adriatico in viale Trieste, è stato desolante. Il presidente del Consiglio di quartiere 11, Porto mare, Andrea Tartaglia ha ascoltato attentamente prendendo appunti e nominativi. Anche perché all’ordine del giorno c’era una opportunità vissuta da molti come una chimera: "Abbiamo la possibilità – ha confermato Tartaglia rivolto ai cittadini presenti – di indicare all’amministrazione comunale tre strade e due marciapiedi da rimettere a posto. Quindi quanto ci state segnalando è molto importante". L’input di Tartaglia ha avuto l’esito di aprire il vaso di Pandora.

Silvio Filippini ha rotto il ghiaccio: "Abito in viale Cesare Battisti. Ho chiamato più volte il Comune, sono intervenuti nelle caditoie, ma il problema è più serio e pesante. Le fogne sono molto intasate. E’ inutile adottare il tombino se poi le fogne non ricevono". Mauro Benelli, pescatore, ha riempito di segnalazioni due fogli protocollo: "Parlo della mia zona, Sottomonte: è da terzo mondo. La manutenzione della strada e la gestione delle caditoie sono ormai una emergenza". Andrea Rinaldi va dritto: "Le priorità sono viale Venezia, viale Ancona, via Pisa – dice –. Ho 48 anni e ci sono le stesse buche di quando ero piccolo. Questa estate ho avvisato dei vicini di casa che dopo una pioggia abbondante sono dovuti rientrare dalla montagna perché gli si stava allagando la taverna per la scarsa manutenzione dei tombini. Il rischio allagamenti è ricorrente. La gente è esasperata".

Luca Fabbri non scherza quando descrive via Pisa, davanti casa, in una delle zone più pittoresche del porto: l’asfalto è così vecchio che ogni 15 giorni dobbiamo spazzare per evitare che la graniglia intoppi le caditoie. I gatti la scambiano per una lettiera. E’ paradossale". Parla di rischi per la sicurezza Daniela Armaroli: "Pesaro merita molto di più –dice –, Per trovare un vigile urbano bisognerebbe interessare Chi l’ha Visto. In via Livorno, strada che serve la primaria Giansanti, le automobili dei genitori parcheggiano alla bene e meglio, ma la strada è piccola, stretta, chiusa. il traffico intasa tutto e l’uscita dei bambini non è più sicura". Franco Corraduzzi, residente in via Ancona da 56 anni, è tra i privati ad aver dovuto sistemare il marciapiede pubblico a proprie spese: "Via Ancona è una via di collegamento tra asili e scuole elementari: togliere le buche è prioritario per garantire un minimo di sicurezza ai bambini che rischiano di cadere". Accanto a lui è d’accordo il cugino Giorgio Negroni, anche lui portolotto doc.

Solidea Vitali Rosati