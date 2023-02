"Strade mulattiere". Altolà alla Provincia

di Sandro Franceschetti

"Le condizioni di degrado e di pericolosità delle strade provinciali che attraversano il nostro territorio hanno raggiunto livelli inaccettabili e molti interventi non possono più essere rinviati". E’ preoccupato e anche piuttosto irritato, per usare un eufemismo, il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli, che esorta l’Ente di via Gramsci a farsi carico dei problemi urgenti e a "distribuire le risorse sul territorio in maniera più uniforme".

"Vorrei davvero sapere – aggiunge il primo cittadino – qual è stata la spesa sostenuta dalla Provincia negli ultimi anni per le nostre arterie e per quelle di altre zone, perché ho la netta sensazione che sia piuttosto sbilanciata. Sono ben conscio delle carenze economiche con le quali occorre fare i conti, ma è evidente che certe strade di altre aree provinciali hanno ricevuto maggiore attenzione. E, per questo, è necessario un riequilibrio geografico degli investimenti, in quanto non possiamo tollerare che ci siano territori di serie ‘A’ e altri di serie ‘B’".

Sebastianelli, che ieri mattina ha voluto accompagnarci in alcuni dei punti più critici della rete viaria provinciale che si snoda nei quattro municipi del comune fuso (Barchi, Orciano, San Giorgio di Pesaro e Piagge) entra nel vivo delle problematiche: "Le strade di competenza della Provincia qui sono tantissime. C’è la Sp 16 Orcianense nel tratto che da Cerbara arriva fino ad Orciano; la Sp Mondaviese che da Orciano porta a Barchi; la Sp 77 Vergineto; la Sp 5 bis che conduce verso San Filippo sul Cesano di Mondavio; la Sp 102 che da San Giorgio porta a Montecucco e poi a Monte Porzio e altre ancora. Decine e decine di chilometri di asfalto, o presunto tale, che in molti segmenti sono al limite della percorribilità e sono ‘segnate’ da gravi movimenti franosi, come quello, a Barchi, all’altezza del campo da calcio, e quello, sempre a Barchi, di fronte alla Cantina Fiorini, un’eccellenza del territorio, visitata da tanti clienti e turisti, che ha proprio davanti a sé la strada ‘mangiata’ per metà, tanto che le macchine devono procedere a senso unico alternato. E pensare che qui la Provincia é intervenuta poco più di un anno fa, ma dopo 2 mesi è crollato tutto di nuovo e ora la situazione è ancora più grave".

Altri problemi seri si registrano sulla Sp Vergineto: "Una vera mulattiera – riprende il sindaco – con dislivelli sull’asfalto, o meglio, su quello che ne rimane, di oltre 20 centimetri. E’ un vero miracolo se ancora ciclisti o motociclisti non vi hanno subito infortuni gravi. E poi c’è la Sp 102 verso Montecucco, dove tra avallamenti e buche occorre fare la gimcana e procedere a passo d’uomo". Tutte situazioni effettivamente gravi, in primis per la sicurezza di automobilisti, ciclisti e anche pedoni, e poi per l’immagine di un territorio, che avrebbe molto da offrire. "Hai voglia a investire sul turismo – conclude Antonio Sebastianelli – se poi le infrastrutture sono queste e ci sono strade sulle quali non viene posato un po’ di catrame da oltre 10 anni".