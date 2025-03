Strade nel congelatore. La rabbia del sindaco:: "Quei 74 milioni ci sono. Perché i lavori bloccati?"

Saluti e baci. Le opere che erano state messe in conto come compensazione per la realizzazione della terza corsia autostradale, tornano nel congelatore. Partono? Quando partono? Un mistero glorioso. Anzi è facilissimo che non parta assolutamente nulla. "Il campo base con i mezzi, i tecnici e gli operai che è stato fatto a Santa Veneranda – dice il sindaco Andrea Biancani –, sta smobilitando perché il personale si sta per spostare in altri cantieri. Le imprese che dovevano lavorare per le infrastrutture viarie previste nel nostro comune se ne stanno andando".

Una cittadella a se stante quella di Santa Veneranda, una specoie di zona franca, ma l’allarme è partito qualche giorno fa perché l’appalto per la mensa del personale non è stato fatto per cui l’amministrazione si è messa subito in allarme. "Ma io non ci sto e non sto nemmeno fermo – continua Biancani – perché ho scritto al ministro della Infrastrutture Matteo Salvini, quindi al direttore generale del ministero ed anche a quello di Autostrade". Risposte? "Nessuna perché nessuno si è fatto vivo. Ma io non mollo perché la prossima settimana ho fissato un incontro con il numero due di Autostrade, Fontana, e la prossima settimana è stata calendarizzata anche anche l’interrogazione, firmata anche da Irene Manzi, presentata al ministro Salvini da Augusto Curti che è membro della commissione lavori pubblici".

L’unica opera portata a termine è la bretella di Muraglia in funzione dell’ospedale nuovo e restano appese al chiodo la circonvallazione a quattro corsie, il potenziamento dell’Urbinate, la rotatoria di Borgo Santa Maria, la cosiddetta bretella Gamba che va dalla Montelabbatese alla Urbinate, l’ampliamento a 4 corsie dell’Interquartieri e il casello di Santa Veneranda. I piani di finanziamernto per queste opere sono due: il primo è quello che risale alla firma della convenzione con Autostrade del 2013 pari a 74 milioni; un secondo che è dello scorso anno, alzava la cifra a 170 milioni.

"I soldi già stanziati e quindi in bilancio e disponibili per le opere infrastrutturali sono 74 milioni. E quelli ci sono, per cui non si capisce perché non vengano avviati lavori per quell’importo. Per gli altri ci vuole l’ok da parte del ministro Salvini? Ok. Però quei 74 milioni adesso devono essere spesi perché poi quel campo base a Santa Veneranda comunque costa, e gli oneri andranno a pesare, anche se speriamo di no, proprio sulla cifra comunque stanziata e a bilancio. Più tempo passa e meno soldi restano a noi per completare le opere che sono state messe in programma".

In occasione dell’inaugurazione della bretella di Muraglia – taglio del nastro avvenuto lo scorso aprile – "i vertici di Autostrade ci avevano garantito che i lavori per le altre infrastrutture sarebbero partiti entro la fine dello scorso anno. Ero consapevole – continua il sindaco – che ci sarebbero stati ritardi per l’avvio del cantiere legato al nuovo casello di Santa Veneranda, ma quelli attuali collegati alle strade di collegamento sono incomprensibili e non più sostenibili".

m.g.