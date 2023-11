Strade, paga la Regione: ecco dove

Oltre 2milioni di euro di contributi regionali per il miglioramento della rete stradale in provincia di Pesaro e Urbino. Ne ha parlato ieri a Orciano l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, che ha convocato la stampa e gli amministratori dei 16 comuni delle province di Pesaro-Urbino e di Ancona aggiudicatisi risorse dal bando per la progettazione e la realizzazione di interventi sulle strade, di cui ben 10 della fascia pesarese e urbinate. "Interventi che non consisteranno solo in asfaltature – ha messo in rilievo il rappresentante di Palazzo Raffaello -, ma volti a migliorare la qualità della vita nelle nostre città, attraverso percorsi ciclabili, marciapiedi, corsie per specifiche tipologie di veicoli, sovrappassi e sottopassi per l’attraversamento in sicurezza di persone, animali e mezzi".

Il bando, su scala regionale, ha messo a disposizione dei comuni e delle cinque province 6,5 milioni di euro, e del budget complessivo 2.108.752 sono andati agli enti del territorio di Pesaro-Urbino, di cui 392mila alla Provincia per finanziare un progetto totale di 560mila che riguarda il miglioramento della sicurezza stradale di un tratto della Sp 106 ‘Ponte Molino-Foce Forchetta’ per agevolare l’accessibilità al monastero di Fonte Avellana. Ben 1milione e 716.752 euro é il complessivo che si divideranno 10 comuni. Si tratta di Isola del Piano, che ha ottenuto 52mila euro per mettere in sicurezza l’unica via di comunicazione tra la SP38 e l’area industriale “del Piano”; di Carpegna: 157.300 euro per realizzare un collegamento fra via San Nicolò e l’ufficio postale; Terre Roveresche (81.452) per un marciapiede e l’illuminazione lungo la SP 16 Orcianense nei centri abitati; San Lorenzo in Campo (84mila): per la manutenzione straordinaria della strada comunale Via Caprile tra C. Colli e l’incrocio per Montalfoglio; Gabicce Mare (150mila), per sanare la carenza di percorsi protetti ciclopedonali nella parte alta di Ponte Tavollo; Montecalvo In Foglia (300mila) per consolidare la parete della strada comunale Feltresca, tra Cal Medico e Ca’ Spezie, e interventi di rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi in varie località; Tavullia (228mila), per completare un tratto di percorso pedonale tra Tavullia capoluogo–Pozzo; Macerata Feltria (110.500), per la messa in sicurezza di una strada pedonale in località Villa Bassa, via Indipendenza; Mombaroccio (260mila), per la messa in sicurezza della SP32 tra Villagrande e Mombaroccio; e Sassocorvaro Auditore (293.500), per il rifacimento di percorsi pedonali, attraversamenti e stalli a Mercale. Tutti finanziamenti destinati a progetti che prevedono la compartecipazione dei comuni.

"In tutta la regione – ha puntualizzato Baldelli – questo bando ha premiato 36 progetti (di 3 province e 33 comuni) in base a criteri che hanno tenuto conto della cantierabilità, conformità urbanistica, abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento dell’accessibilità a siti di interesse culturale. In 36 mesi di governo Acquaroli – ha aggiunto – abbiamo destinato 90milioni a comuni e province per il miglioramento della rete viaria e della sicurezza stradale, la riqualificazione degli spazi urbani e la salubrità degli ambienti scolastici. Diamo forza alla filiera istituzionale per trasformare i progetti in fatti concreti e realizzare infrastrutture sicure, sostenibili, di qualità".