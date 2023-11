"Strade rovinate, sporcizia, degrado". Sassonia Sud crea un comitato

"Gli uffici comunali sono troppo oberati di lavoro per occuparsi di Sassonia sud". E’ quanto si sentono rispondere i residenti che, per ottenere dall’Amministrazione comunale maggiore attenzione per il loro quartiere, hanno dato vita al comitato "Per la nuova Sassonia sud" e redatto un documento di 14 pagine sui problemi della zona. In quel documento, che dalla fine di settembre è nelle mani degli amministratori, si pone l’attenzione sullo sviluppo turistico di Sassonia sud, sulla riqualificazione dell’area go kart e del Bersaglio, sulla realizzazione di un sottopasso in corrispondenza del passaggio a livello (ovviamente chiuso ndr), le opere in procinto di partire prima della fine dell’anno (scogliere e strada delle barche) e sui disagi causati dall’assenza decennale della gestione ordinaria.

"Sassonia sud è priva – fa presente il Comitato – di qualsiasi servizio minimo essenziale, rendendo il quartiere al limite della vivibilità, soprattutto ai residenti (oggi molto più numerosi che in passato), alle attività e ai turisti". E ancora: "Oltre ai problemi di decoro, le strade ammalorate, la sporcizia e l’incuria del verde, questa zona ha veramente tante emergenze da risolvere: i resti della ex discarica comunale attorno alla montagnola riemersi con le mareggiate, la non manutenzione del cavalca ferrovia che sta comportando la caduta di calcestruzzo, mentre le sue gronde prive di adeguata raccolta dell’acqua piovana sono causa di importanti allagamenti che interessano anche le abitazioni limitrofe". Prosegue il Comitato: "Ci è stato tolta la linea dell’autobus e sono state ridotte le fermate del bus scolastico, anziani e ragazzini ora sono costretti a muoversi a piedi o in bici, a rischio, vista la pericolosità del cavalca ferrovia, unico accesso alla Statale, e della stessa strada Statale. I sottopassi Coop, pur essendo nuovi, hanno un dislivello tale rispetto al fondo stradale da renderne difficoltosa l’utilizzo a disabili, anziani e a chi non è certamente uno sportivo. Oltre tutto sono privi di attraversamenti pedonali. L’unico marciapiede esistente sulla via oltre ad essere malmesso, è invaso dalle siepi di pitosforo e i campi di canneti sono ormai latrine a cielo aperto". Argomenti che sono stati al centro del confronto che il Comitato, lo scorso 3 ottobre, ha avuto con il sindaco Seri e gli assessori Brunori, Fanesi, e Lucarelli. "In quell’incontro – fanno notare i residenti – gli amministratori ci hanno promesso che sarebbero intervenuti in tutto quello che era possibile fare nell’immediato. In realtà a parte il rifacimento della segnaletica orizzontale su viale Zuccari e l’insufficiente potatura delle siepi lungo viale De Gasperi, non ci sono stati altri interventi. E non ci si può chiedere di avere pazienza, questo quartiere di pazienza ne ha avuta già troppa, gli interventi manutentivi di ordine e decoro non prevedono di aprire chissà quale cantiere, ma anzi fanno parte della gestione ordinaria". E infine: "Consapevoli della volontà politica degli ultimi quarant’anni di investire poco o niente sul nostro territorio, riteniamo la cosa non sia più accettabile". Se non ascoltato, il Comitato è pronto a mettere in atto ogni forma di protesta: "Non rinunciamo alla riqualificazione del nostro territorio costi quello che costi"

Anna Marchetti