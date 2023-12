Strage di alberi e black out a causa del vento. Distrutto il pallone del circolo tennis S. Orso

FANO

di Anna Marchetti

Caduto uno dei palloni pressostatici del circolo tennis di Sant’Orso, mentre centinaia di persone dalla notte per quasi tutta la giornata di ieri sono rimaste senza corrente elettrica. Sono questi i maggiori danni causati dal crollo degli alberi a causa dalle potenti raffiche di vento che, tra le 6 e le 7 della mattina di ieri, hanno raggiunto i 100 chilometri orari, soprattutto nella zona mare. "Alcune delle piante – spiega il vicesindaco e assessore alla Protezione civile, Cristian Fanesi – sono finite sui pali dell’energia elettrica lasciando senza corrente (dunque al buio e al freddo) i quartieri di Fano 2, Carignano, Metaurilia e i residenti di via 4 Novembre oltre ad alcune case in zone più isolate". Enel ha fatto fronte a tutti gli interventi anche con l’aiuto di squadre di rinforzo arrivate dal nord Italia e dalla Basilicata.

Non ha retto al vento neppure la recinzione del campo sportivo di Cuccurano, mentre la piscina Dini Salvalai di Sant’Orso ha avuto solo la rottura di una finestra. "Sempre a causa del vento – aggiunge Fanesi – sono state danneggiate le porte dei capannoni del Carnevale su cui interverremo tempestivamente". Nel pomeriggio si è tornati alla normalità anche se l’emergenza vento è stata prolungata dalla Regione Marche per tutta la giornata odierna. Tra i danni più significativi c’è anche il crollo di una grossa pianta in via Cristoforo Colombo. L’albero si è schiantato al suolo fra due macchine, rimaste praticamente senza danni, lungo la via che porta dal centro alla zona di Sassonia. Sarebbe bastata una traiettoria diversa di pochi centimetri per colpire e distruggere una parte di uno dei due veicoli o addirittura entrambi in un colpo solo. Sempre a Fano va evidenziato il crollo di una quercia secolare ben nota: quella, alta circa 15 metri, che sulla strada per Fenile ‘segnalava’ l’inizio della salita per Gimarra; una sorta di ‘istituzione verde’, che ora è venuta meno. Nel viale alberato di via della Resistenza, un albero è crollato durante la notte proprio sul cancello d’ingresso di un condominio, creando grossi disagi agli abitanti di quella palazzina che sono rimasti intrappolati in casa fino a che Aset non è intervenuta in loro aiuto. "Sono oltre 40 gli interventi di cui ci siamo occupati dalle 3 della scorsa notte – ha proseguito Fanesi – quando abbiamo aperto il Coc (Centro operativo comunale) che è rimasto attivato fino al tardo pomeriggio di ieri. Gli interventi, eseguiti da Aset, dal club Cb Mattei-Protezione civile e dall’ufficio tecnico del Comune hanno riguardato principalmente gli alberi che creavano pericolo o che, caduti a terra, ostruivano la circolazione". Diverse le auto danneggiate su cui sono rovinate le piante. "Se il Comune si vuole cautelare – fa presente il vice presidente di La Lupus in Fabula, Claudio Orazi – deve fare il censimento del verde, come da tempo chiediamo".