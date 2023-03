Strage di Cutro, la piazza del dissenso "Verità e giustizia per le vittime"

di Alessio Zaffini

Le fasce bianche, legate strette attorno agli omeri, un cartello con la frase pronunciata dal ministro Piantedosi "Non dovevano partire". Ma quel verbo è stato barrato e al suo posto è stata inserita la parola "morire". Ieri, in piazza del Popolo a Pesaro, si è tenuta la manifestazione davanti alla Prefettura per chiedere verità e giustizia per le vittime di Cutro di cui ancora, purtroppo, si stanno recuperando i corpi: "Questa manifestazione serve anche a far capire che siamo esseri umani e che è bestiale far morire le persone in questo modo – hanno spiegato Vania Sciumbata, segretaria confederale Cgil, e Luigi Marini, dell’associazione Mediterranea Saving Humans di Pesaro –. Vanno riviste completamente le politiche migratorie: le modalità per gestire migranti e profughi, in Italia, si sono sapute attivare nel caso dei profughi ucraini, perciò bisogna fare lo stesso per tutti coloro che vengono da quei paesi martoriati da guerre civili e regimi totalitari. L’Italia non è un paese razzista, ma rischia di diventarlo se si continua con questi atteggiamenti di separazione. Assieme a noi, ci sono più di 40 associazioni che hanno risposto all’appello il giorno dopo il 26 febbraio e questo non è che l’inizio di un percorso, a livello provinciale, che vogliamo portare avanti. Non è possibile si facciano ancora ciniche politiche contro gli ultimi della Terra e non vogliamo essere complici di questa barbarie".

Molte le frasi, pesanti come macigni, che impresse su stole improvvisate, a mo’ di Chiara Ferragni a Sanremo, stimolavano la riflessione in tutti i curiosi che si erano radunati lì attorno: "Pènsati in Siria", "Pènsati senza diritti", "Pènsati sotto le bombe". "Questo evento non si deve chiamare tragedia, ma strage – dicono Elena Damiani e Carla Luzi di Emergency Fano –. Era una strage evitabile, perché per come vi era libertà per il passaggio di merci vi sarebbe dovuta essere anche per il passaggio di persone bisognose, in cerca di una vita migliore e che non hanno intrapreso un viaggio per il gusto di fare una gita. Se una persona vive da anni nella guerra, nella povertà, senza diritto di parola o diritto di studio ha il dovere di lasciare, a malincuore, la sua terra d’origine per cercare condizioni di vita migliori".

"È successo un altro, purtroppo, evento tragico che ha coinvolto dei migranti – commenta Claudio Clini, presidente provinciale Arci –. La situazione nei loro paesi è disastrosa e noi dobbiamo ragionare su quelle realtà, domandarci sul perché partono e come cercare di dare loro sollievo. Non siamo qui per protestare contro il governo, ma contro le morti di uomini, donne e bambini".