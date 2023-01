Strage di guerra a Babbucce: "Lapide nell’incuria"

E’ già da rifare la lapide di Babbucce dedicata ai caduti civili del 27 agosto 1944, quando una squadriglia alleata inglese distrusse I fortini delle contraeree tedesche e i 7 civili prigionieri, costretti a scavare le buche, persero la vita. Da quel lontano giorno nessuno ha mai parlato di questa triste storia. Walter Magrini, figlio del caduto Igino, ha cominciato ad interessarsi di questa triste storia, partendo proprio dal comune di Gradara, dove trovò il rapporto dei carabinieri di allora che parlava della strage. Così, insieme al sindaco Gaspari, si lavorò alla realizzazione di una lapide commemorativa. Si unirono in questa iniziativa Tavullia e Pesaro. E così il 27 agosto 2021 riuscirono a realizzare la lapide tanto attesa ma collocata all’insaputa dei parenti su un breccino e non sul cemento come doveva essere messa e senza l’inclinazione giusta per far defluire l’acqua in modo che non rimanga nelle scritte, a causa della quale dopo un solo anno, già molte lettere sono cancellate. Intorno poi sono cresciute erbacce e sterpaglie. Dice Walter Magrini: "Si è pensato solo al risparmio anche in questa circostanza. I sette caduti, tra cui mio padre, meritavano un’attenzione migliore come si vede per altre lapidi presenti nel territorio a memoria di quei giorni. I familiari delle vittime sono rimasti molto male con Gradara e Tavullia e col comune di Pesaro che non ci ha nemmeno ricevuti. Della lapide si è pensata solo ai centimetri di ampiezza senza dargli nemmeno la giusta pendenza ma intorno è stato autorizzato un circuito di motocross con il parere negativo di tutti gli abitanti. Il 20 dicembre scorso, il presidente della Provincia Paolini ha fatto pulire l’erba e messo qualche piantina ma se non verrà fatto nulla di ciò che si è chiesto i parenti si rivolgeranno alle autorità militari per ottenere la dignità del ricordo"