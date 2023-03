Strage di migranti, domani presidio davanti alla Prefettura

Sono una quarantina le realtà provinciali – tra associazioni e sindacati – che hanno aderito al presidio organizzato per domani, alle ore 11, in piazza del Popolo davanti alla Prefettura. "Chiederemo verità e giustizia per le vittime del naufragio di Crotone – spiegano i promotori – Quanto successo a pochi metri dalle coste italiane il 26 febbraio ha precise responsabilità politiche. Siamo nauseatiǝ dalle ipocrisie e dalla propaganda. Chiediamo con ancora più forza che siano aperti canali legali e sicuri d’ingresso in Europa".